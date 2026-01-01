Svátky v roce 2026. Češi se mohou těšit na několik prodloužených víkendů

Jako každý rok začíná i ten letošní státním svátkem a dnem volna na Nový rok, respektive na Den obnovy samostatného českého státu. Při pohledu do kalendáře je přitom jasné, že se v následujících měsících můžeme těšit hned na několik prodloužených víkendů.
Další volno nad rámec víkendů si lidé po dnešku užijí až na začátku dubna během Velikonoc. Velký pátek připadá na pátek 3. dubna a Velikonoční pondělí na pondělí 6. dubna. V květnu pak budou následovat hned dva prodloužené víkendy. Květnové státní svátky, tedy Svátek práce a Den vítězství, připadají na pátky 1. a 8. května.
Červencové svátky přinesou radost i zklamání. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje letos vychází na den, který by byl beztak volný. Jde o neděli 5. července. Víkend se alespoň prodlouží o pondělí 6. července, kdy si Česko připomíná Den upálení mistra Jana Husa.
Prodlouženého víkendu se dočkáme i na podzim. Den české státnosti totiž připadá na pondělí 28. září. Den vzniku samostatného československého státu nastane uprostřed týdne, konkrétně ve středu 28. října. Listopadový Den boje za svobodu a demokracii bude následovat v úterý 17. listopadu.
Čtyřdenní volno si lidé užijí o Vánocích, protože Štědrý den bude letos ve čtvrtek 24. prosince. Den volna navíc zařídí i první svátek vánoční o den později. Druhý z vánočních svátků už spadá do víkendu.
