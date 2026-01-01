Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

1. ledna 2026 13:30

Petr Pavel
Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 

Pavel začal projev slovy, že nebude otevírat jakákoliv zásadní politická témata. "Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor. Nemusí to být oněch pověstných sto dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde," podotkl s tím, že v souladu se slibem se bude zajímat o kroky jednotlivých členů vlády, aby nedošlo k ohrožení demokracie, jejích institucí či bezpečnosti ČR.

Prezident vyzval občany, aby se na dění kolem sebe dívali s radostí a uvědomovali si vlastní hodnotu. "Česko je skvělá země, a proto bychom si měli více věřit. A měli bychom si také více důvěřovat. Protože pokud se budeme umět opřít sami o sebe, daleko lépe obstojíme i ve všech budoucích zápasech a zkouškách," poznamenal.

Hlava státu zmínila, že ji trápí rozdělení české společnosti. "Nejsme totiž rozděleni proto, že mezi sebou máme tolik nepřekonatelných rozdílů. Ale proto, že právě důraz na rozpory určuje tón naší veřejné debaty. Plýtváme silami na konflikty, ze kterých nic užitečného neplyne. A dokonce i schopnost porozumění a soucitu, kterou jsem také vždy vnímal jako součást naší národní povahy, jako by ztrácela svoji sílu," konstatoval prezident.

"Ať každý z nás zvládne nepodlehnout líbivému populismu. Ať každý z nás zvedne oči od extrémů, které denně vidí na sociálních sítích, a podívá se na věci kolem střízlivěji a uvážlivěji. Pak uvidí, že všichni toužíme po velmi podobných věcech – po slušnosti, dostupné zdravotní péči, bezpečí, po kvalitních školách nebo po důstojném životu. A průnik našich cílů je tak široký, že nedává smysl, aby se neshoda stávala mottem naší země," uvedl Pavel.

Podle prezidenta je nutné se více snažit pojmenovávat to, co máme společné. "Nejcennějším pojítkem jsou pro mě lidé, kteří se bez velkých gest a bez očekávání uznání zasazují o něco hlubšího," svěřil se a jmenoval například sociální pracovníky, dobrovolníky či sportovce. 

Pavel ocenil rozmanitost občanské společnosti a vyjádřil nesouhlas s názorem, že angažovanost ve veřejných věcech má patřit výhradně do politiky. "S tím nemohu souhlasit. Politika není a nemá být jediným prostorem pro veřejný život. Autentická občanská společnost musí existovat vedle ní. Doplňovat ji a korigovat, aby byl život v Česku co nejbohatší a aby každý našel pochopení a zastání," prohlásil.

Prezident se také podělil o zážitek ze setkání s mladými lidmi, který mu dodal energii a optimismus do budoucna. "Máme totiž neskutečně šikovnou generaci mladých, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Mají chuť, sílu, úžasné nápady a odhodlání věci měnit a posouvat k lepšímu. Pokud se mohu teď obrátit na své vrstevníky, pak bych vás rád poprosil – naslouchejme mladým, dávejme jim prostor přicházet s nápady, ale i možnost rozhodovat," vzkázal. 

