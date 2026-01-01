Zemřel známý herec Pavel Nečas

Česko zasáhla hned na Nový rok první smutná zpráva roku 2026. Na Silvestra ve věku 59 let zemřel známý divadelní, televizní a filmový herec či moderátor Pavel Nečas.
Informace o náhlém úmrtí oblíbeného herce se nejprve rozšířila na sociálních sítích. Tam se s ním také začali loučit jeho známí, například televizní moderátor sportovních přenosů Petr Svěcený. "Odpočívej v pokoji, Pavle," napsal na síti X. Nečas měl podle informací webu expres.cz náhle zemřít během silvestrovského dopoledne.
Nečas se narodil v jihomoravském Hodoníně. S herectvím začínal jako teenager v brněnském divadle Na provázku. Na divadelní scéně vystřídal angažmá v Olomouci, Uherském Hradišti, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě či v pražských divadlech Na Fidlovačce a na Vinohradech.
Televizní diváci si ho mohou pamatovat například jako bosse Matějku z vesnického fotbalového seriálu Okresní přebor. Populární herec si zahrál i v dalších sledovaných seriálech, konkrétně v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě, Vinařích či ZOO.
Nečas v posledních letech působil také jako moderátor na rozhlasové stanici Radiožurnál Sport. K jeho koníčkům ostatně patřil fotbal, hokej či golf.
