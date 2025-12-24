Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty

Jihomoravští záchranáři čelí v posledních dnech extrémnímu náporu, který výrazně převyšuje běžný průměr. Zatímco standardně vyjíždějí k přibližně třem stovkám případů denně, v aktuálním období se počty výjezdů šplhají až ke čtyřem stovkám výjezdů za 24 hodin. Zdravotníci proto vydali naléhavou výzvu veřejnosti, aby lidé zvážili, zda je příjezd sanitky v jejich situaci skutečně nezbytný.
Hlavním problémem je zneužívání tísňové linky pro banální potíže, které lze vyřešit v domácím prostředí nebo návštěvou praktického lékaře. Záchranáři se stále častěji setkávají s případy, kdy jsou voláni k mírně zvýšené teplotě, drobným řezným rankám nebo běžným virózám. Často jde o stavy, které pacienti bez problémů přecházejí několik týdnů, ale s blížícími se svátky se rozhodnou situaci řešit skrze záchrannou službu.
Práce operátorů na lince 155 je navíc komplikována neupřímností některých volajících. Stává se, že lidé kvůli vlastní pohodlnosti záměrně nadsazují závažnost příznaků, aby si zajistili rychlý příjezd pomoci.
Na místě pak posádka místo avizované dušnosti zjistí, že jde o obyčejnou rýmu. V takových momentech může resuscitační vůz chybět u skutečně kritických případů, kde jde o minuty a ohrožení základních životních funkcí.
Zdravotníci apelují na občany, aby v první fázi onemocnění, jako je chřipka nebo nachlazení u jinak zdravých jedinců, využívali především vlastní lékárničku. Ta by měla standardně obsahovat léky na snížení horečky, bolest, alergie či střevní potíže a také základní obvazový materiál a dezinfekci. Pokud není pacient v přímém ohrožení života a je schopen pohybu, je mnohem efektivnější využít k dopravě do nemocnice vlastní vůz nebo pomoc blízkých.
Záchranná služba by měla podle slov profesionálů zůstat poslední instancí pro skutečně urgentní stavy, jako jsou poruchy vědomí, zástavy dýchání nebo těžké úrazy. Permanentní přetížení neopodstatněnými výjezdy vyčerpává personál i techniku. Jihomoravští záchranáři zdůrazňují, že chtějí zůstat v plné síle pro ty, kterým jde skutečně o život, a prosí veřejnost o ohleduplnost a soudnost při vytáčení tísňové linky.
16. prosince 2025 16:17
