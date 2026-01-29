Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl

Policie od středečního vyšetření vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel odešel s nepořízenou, z místa činu utekl bez hotovosti. Zatím je ale na útěku před strážci zákona. Muž může být nebezpečený, varovali policisté.
Jihomoravská policie o případu informovala ve středu večer, kdy krátce před 20. hodinou došlo v Hudcově ulici k loupežnému přepadení trafiky. "Neznámý pachatel se zbraní v ruce vyzval prodavačku k vydání hotovosti. Ta stiskla tísňové tlačítko, načež muž z místa utekl," uvedli strážci zákona na síti X.
Pátrání po pachateli trestného činu pokračuje, k pomoci byla vyzvána i veřejnost. "Pokud jste si všimli čehokoli podezřelého, kontaktujte tísňovou linku 158. Nesnažte se jej sami zadržet, může být nebezpečný," upozornili policisté.
Podle popisu se hledá muž vyšší postavy. Během přepadení byl oblečen v tmavé bundě s kapucí a na hlavě měl nasazenou kšiltovku.
