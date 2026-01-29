Tragická nehoda omezila provoz na D1. Zemřeli dva lidé z dodávky

Tragická nehoda dvou vozidel ve čtvrtek ráno omezila provoz na dálnici D1. Zemřeli dva lidé, příčinou a okolnostmi havárie se zabývá policie. Na dálnici se utvořily dlouhé kolony, řidiči musí počítat se zdržením.
Nehoda dodávky a nákladního automobilu se stala na 193. kilometru dálnice ve směru na Vyškov. Policie o události poprvé informovala po páté hodině ranní, kdy uvedla, že místem lze se zdržením projet pouze sjezdem na Vídeňskou ulici.
"Nehoda má tragické následky. Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky," uvedli policisté kolem půl sedmé. Podle posledních informací se na místě nehody jezdí odstavným pruhem. Na dálnici se nicméně utvořily dlouhé kolony.
