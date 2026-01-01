Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. V baru došlo ke smrtícímu výbuchu

Lucie Podzimková

1. ledna 2026 8:13

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Novoroční oslavy se v Evropě neobešly bez tragédie. Nejméně několik lidí zemřelo při nočním výbuchu v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana. Přesný počet obětí zatím není znám. O události informovala britská stanice BBC

K výbuchu v baru Constellation došlo kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na sociálních sítích se objevily záběry požáru v baru. Zřízena byla speciální telefonní linka pro rodiny obětí. 

Představitelé švýcarské policie již přislíbili zveřejnění dalších informací k tragické události. Zatím například není znám přesný počet obětí. Policie ho nesdělila ani na přímý dotaz BBC. "Zatím to nemůžeme říct. Je jich několik," uvedla pro britskou stanici. 

Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování. 

výbuch Švýcarsko Policie Švýcarsko Požáry

