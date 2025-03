Hasiči pokračují v zásahu po výbuchu v Poličce. Nasadili těžkou techniku

Příměří v Pásmu Gazy by mohlo být obnoveno. Palestinské militantní hnutí Hamás podporuje jeho pokračování podle návrhu, který předložili zprostředkovatelé. Teroristé by podle dohody propustili dalších pět rukojmích, boje by se zastavily na dalších 50 dní. Informovala o tom BBC.