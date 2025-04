Nikde na světě už není bezpečno. Trump uvalil cla i na tučňáky u Antarktidy

Navzdory tomu, že jde o neobydlené území, na které se lze dostat jen dvoutýdenní plavbou z australského Perthu, Trumpova administrativa se rozhodla uvalit na jeho vývoz do USA desetiprocentní clo. Australský premiér Anthony Albanese na krok reagoval s údivem a podle The Guardian prohlásil: „Nikde na světě už není bezpečno.“

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy nejsou jedinými australskými územími, která se ocitla na Trumpově seznamu. Nová cla se vztahují i na Vánoční ostrov, Kokosové ostrovy a Norfolkův ostrov. Právě poslední jmenovaný se setkal s obzvlášť tvrdým opatřením – tarif na jeho vývoz do USA byl stanoven na 29 %, tedy o 19 procentních bodů vyšší než pro samotnou Austrálii.

Norfolkův ostrov, kde žije pouhých 2 188 obyvatel a který leží 1 600 kilometrů severovýchodně od Sydney, v roce 2023 podle oficiálních údajů exportoval do USA zboží v hodnotě 655 000 dolarů. Největší položku přitom tvořila kožená obuv za 413 000 dolarů. Administrátor ostrova George Plant ale tato čísla zpochybnil a prohlásil, že „neexistují žádné známé exporty Norfolku do Spojených států“.

„Norfolkův ostrov dostal 29% clo. Nejsem si jistý, že by tento ostrov byl pro americkou ekonomiku významným obchodním konkurentem, ale to jen ukazuje, že nikde na světě už není bezpečno,“ komentoval situaci Albanese.

Ještě větší otázky však vyvolávají údaje o vývozu z Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů. Tyto ostrovy sice mají rybářskou oblast, ale nenachází se na nich žádné budovy, natožpak průmyslová výroba. Přesto podle dat Světové banky Spojené státy v roce 2022 dovezly z těchto ostrovů zboží v hodnotě 1,4 milionu dolarů, přičemž největší položku tvořily „stroje a elektronika“. Co přesně mělo být těmito výrobky, není jasné.

V předchozích pěti letech se exporty z Heardova ostrova pohybovaly mezi 15 000 až 325 000 dolary ročně, což naznačuje, že buď došlo k administrativní chybě, nebo se zboží dovezené do USA nesprávně označuje jako původem z těchto ostrovů.

Bílý dům se k situaci zatím nevyjádřil, stejně jako australské ministerstvo zahraničí a obchodu či Australská antarktická divize.

Nečekané zahrnutí vzdálených ostrovů do Trumpových tarifů vyvolává otázky ohledně celkového přístupu jeho administrativy k mezinárodnímu obchodu. Zatímco prezident tvrdí, že cla mají chránit americké průmyslové dělníky před „rabováním“ ze zahraničí, opatření namířená proti neobydleným územím a malým komunitám, jako je Norfolkův ostrov, spíše naznačují administrativní zmatek nebo přehnaně široký zásah obchodních opatření.

Není to poprvé, co Trumpovy obchodní kroky narazily na kritiku ze strany spojenců. Austrálie je dlouhodobým partnerem Spojených států a podobné kroky jen prohlubují obavy z destabilizace globálního obchodního systému, který USA pomáhaly budovat. Pokud se ukáže, že tato cla jsou výsledkem chyb v seznamu postižených zemí, bude to znamenat další ránu pro důvěryhodnost Trumpovy obchodní strategie.

Zatím však zůstává otázkou, zda Trumpova administrativa bude ochotná revokovat některá ze svých opatření, nebo zda zůstane neústupná i vůči spojenectvím, která trvala desítky let.