S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum

5. prosince 2025 9:20

Filip Turek
Filip Turek

Nejenom prezident má problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), který by se po poslední rošádě měl stát ministrem životního prostředí, nikoliv šéfem diplomacie. Podle průzkumu nechce Turka v příští české vládě více než polovina lidí. 

Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas. V čele ministerstva životního prostředí nechce Turka více než polovina respondentů, konkrétně 52 procent oslovených. Jen 30 procent lidí řeklo, že by se poslanec a bývalý europoslanec měl stát členem vlády. 

Největší problém s nejvýraznější tváří Motoristů mají voliči stran končící vládní koalice a Pirátů. Za ministra si ho ale nepřeje přibližně třetina příznivců ANO, čtvrtina voličů SPD a také téměř pětina lidí, kteří volili Motoristy. 

Turka původně jeho strana navrhovala na post ministra zahraničí, tím se ale nakonec má stát předseda Motoristů Petr Macinka. Někdejšího europoslance nakonec spolustraníci nominovali do čela ministerstva životního prostředí. 

Prezident Petr Pavel nicméně deklaruje, že si Turkovo vládní angažmá nepřeje. Pražský hrad ale ve čtvrtek uvedl, že hlava státu v pondělí v poledne přes veškeré výhrady přijme Turka v rámci konzultací s ministerskými kandidáty. Půjde o úplně poslední z rozhovorů s navrhovanými členy příští vlády.

Pavel také ve čtvrtek oznámil, že v úterý ráno jmenuje Andreje Babiš (ANO) premiérem. "Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu," napsal na síti X. 

včera

Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem

