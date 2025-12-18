Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky

Poslanec a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé) se s prezidentem Petrem Pavlem setká v pondělí. Oznámil to Pražský hrad. Turek nadále doufá, že se stane již jmenované vlády premiéra Andreje Babiš (ANO), ačkoliv prezident dává opakovaně najevo své výhrady k jeho osobě.
"Prezident republiky Petr Pavel přijme v pondělí 22. prosince v 11:00 hodin na Pražském hradě poslance za stranu Motoristé sobě Filipa Turka," informovala prezidentská kancelář ve čtvrtek na webových stránkách.
Turek se původně měl jako kandidát na ministra životního prostředí na Hrad dostavit minulý týden v pondělí, kdy končily konzultace mezi prezidentem a navrženými členy vlády. Volební lídr Motoristů se ale ze zdravotních důvodů omluvil, kvůli potížím se zády skončil dokonce v nemocnici.
Poslanec měl v pondělí podstoupit drobný zákrok. Podle člena Motoristů Matěje Gregora ale strana nadále chce, aby ji Turek zastupoval v Babišově vládě. "Vláda bude 13. ledna žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru a my předpokládáme, že 13. ledna bude vláda kompletní, tedy včetně Filipa Turka," uvedl Gregor v diskuzním pořadu Partie.
Turek byl původně kandidátem Motoristů na šéfa diplomacie. Tím se ale nakonec stal předseda strany Petr Macinka, který je pro tuto chvíli pověřen i vedením ministerstva životního prostředí. Právě do jeho čela je nyní nominován Turek.
Česko má novou vládu od pondělí, kdy byli - s výjimkou Turka - uvedeni do úřadu všichni navržení ministři. Premiérem je po čtyřech letech opět Andrej Babiš (ANO), kterého prezident Pavel jmenoval do funkce již v minulém týdnu.
Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.
Zdroj: Libor Novák