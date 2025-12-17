Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem

Libor Novák

17. prosince 2025 19:02

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Foto: MSC

Internetem se v prosinci prohnala vlna hoaxů vyvolaná realistickým, avšak zcela smyšleným videem o údajném státním převratu ve Francii. Digitálně vytvořený snímek tvrdil, že prezident Emmanuel Macron byl svržen neznámým plukovníkem a v zemi aktuálně vládne chaos. 

Během krátké doby nasbíral tento příspěvek miliony zhlédnutí a vyvolal zmatek i na nejvyšších diplomatických úrovních. Ukázalo se, že proti síle umělé inteligence jsou v první fázi bezmocní i ti nejmocnější světoví lídři.

Falešná zpráva se šířila prostřednictvím krátkých videí na sociální síti Facebook pod hlavičkou neexistujícího kanálu „Live 24“. Divákům se naskytl pohled na reportérku, za jejímž chrbtem blikala policejní světla a nad osvětlenou Eiffelovou věží kroužily vrtulníky.

Celá scéna byla doplněna o záběry ozbrojených vojáků a davů přihlížejících občanů, což mělo navodit dojem autentického krizového zpravodajství přímo z místa dění. Ve skutečnosti se však jednalo o propracovanou montáž vytvořenou pomocí generativní umělé inteligence.

Dopad této lži pocítil Emmanuel Macron osobně, když mu jeden z afrických prezidentů zaslal znepokojenou textovou zprávu s dotazem, co se v jeho vlasti skutečně děje. Francouzský prezident přiznal, že ho situace zpočátku spíše pobavila, ale velmi rychle si uvědomil její nebezpečnost pro stabilitu země.

Video publikované pod anonymním uživatelským jménem totiž v té době vidělo už přes třináct milionů lidí po celém světě. Macron proto okamžitě pověřil svůj technický tým, aby zajistil stažení škodlivého obsahu ze všech hlavních sociálních sítí.

K velkému překvapení prezidentského paláce však technologický gigant Meta, který provozuje Facebook, žádost o okamžité odstranění nejprve zamítl. Společnost argumentovala tím, že video údajně neporušuje její interní pravidla pro používání platformy.

Macron tento postoj ostře zkritizoval během své návštěvy Marseille s tím, že digitální platformy tímto způsobem ohrožují suverenitu demokracií a hazardují s veřejnou bezpečností. Podle něj je alarmující, že ani hlava státu nemá v digitálním prostoru dostatečné nástroje k zastavení takto nebezpečné dezinformace.

Situace úzce souvisí s nedávným rozhodnutím Marka Zuckerberga výrazně omezit kontrolu faktů na svých platformách, což mnozí vnímají jako ústupek politickému tlaku ve Spojených státech. Zakladatel Mety se nechal slyšet, že dosavadní fact-checking byl v minulosti příliš politicky zaujatý a podkopával důvěru uživatelů.

Tento liberální přístup k obsahu však v praxi znamená, že se prokazatelné lži o státních převratech mohou šířit téměř nekontrolovaně. Francouzský prezident tak narazil na zeď v podobě pravidel amerických korporací, která jsou v tomto případě nadřazena zájmům cizích vlád.

Inkriminované video zůstalo on-line několik dní a bylo doplněno pouze drobným varováním, že obsah mohl být digitálně upraven. Definitivně z platformy zmizelo až ve středu, tedy tři dny poté, co na něj Macron oficiálně a důrazně upozornil.

Nejedná se přitom o ojedinělý incident, neboť podobné falešné zprávy zneužívající vizuální styl známých médií se v poslední době objevují opakovaně. Jen o několik týdnů dříve se internetem šířilo jiné video o převratu, které zneužilo značku rozhlasové stanice RFI a zasáhlo miliony uživatelů.

Boj proti fake news vytvořených umělou inteligencí se tak stává jednou z největších výzev současné mezinárodní politiky. Celý případ jasně ukazuje, jak snadno lze pomocí moderních technologií vyvolat globální napětí a nejistotu.

Francouzská vláda nyní zvažuje, jakým způsobem posílit svou legislativu, aby v budoucnu nemusela čekat na milost technologických miliardářů ze zámoří. Demokratické instituce se totiž tváří v tvář bleskovému šíření digitálních lží zdají být zatím velmi špatně vybaveny a zranitelné.

před 9 hodinami

Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Související

Bojový letoun Rafale F2

Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Ukrajina v pondělí podepsala dohodu o záměru s Francií, která vyjadřuje zájem o nákup až 100 stíhacích letounů Rafale, bezpilotních letounů, systémů protivzdušné obrany a další klíčové techniky v průběhu příštích deseti let. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dokument podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci, označil dohodu za „historickou“. Dopis představuje předběžný závazek Ukrajiny k nákupu řady francouzských obranných zařízení.

Více souvisejících

Francie Emmanuel Macron

Aktuálně se děje

před 42 minutami

před 1 hodinou

Petr Pavel

Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině

Prezident Petr Pavel se ve středu 17. prosince 2025 spojil prostřednictvím telefonického hovoru se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jejich rozhovoru byla aktuální situace na napadené Ukrajině a další formy podpory, které Česko napadené zemi poskytuje. 

před 3 hodinami

Petr Macinka

Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka se stal členem nové vlády Andreje Babiše a okamžitě na sebe strhl veškerou pozornost. Ve funkci ministra je sice teprve krátce, ale jeho jmenování do čela hned dvou resortů vyvolalo v politických kruzích značné pozdvižení. Macinka nově řídí českou diplomacii v Černínském paláci a zároveň byl pověřen dočasným vedením ministerstva životního prostředí, což doprovodil velmi sebevědomým prohlášením.

před 4 hodinami

Vladimir Putin

Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.

před 4 hodinami

Maduro, Nicolas

Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil

Americký prezident Donald Trump nařídil „totální a úplnou“ blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Caracas tento krok okamžitě odsoudil jako „válečné hrozby“ a obvinil Washington z pokusu o krádež národních surovin. Napětí mezi oběma zeměmi eskalovalo poté, co Trump na své síti Truth Social označil vládu Nicoláse Madura za zahraniční teroristickou organizaci zapojenou do pašování drog a obchodu s lidmi.

před 6 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné

Když v roce 2000 tehdejší kapitán Manchesteru United Roy Keane pronesl svou slavnou kritiku na adresu fanoušků, kteří se na stadionu více zajímali o alkohol a krevetové sendviče než o dění na hřišti, nevědomky vytvořil pojem, který dodnes definuje odcizení fotbalu od jeho kořenů. „Brigáda krevetových sendvičů“ se stala synonymem pro korporátní publikum, které vytlačuje skutečné příznivce. O čtvrtstoletí později se zdá, že nadcházející mistrovství světa 2026 v Severní Americe tuto proměnu fotbalu v nedostupný luxus definitivně završí.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Tři soutěsky, největší přehrada na světě

Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě

Stovky kilometrů od přelidněného čínského pobřeží, v hlubokém zářezu himálajských velehor, vzniká jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších infrastrukturních projektů historie. Čína zde buduje hydroenergetický systém v hodnotě 168 miliard dolarů, který má generovat více elektřiny než jakékoli jiné zařízení na světě. Tento gigantický zdroj energie má podpořit čínský přechod k elektromobilitě a nasytit energeticky hladové modely umělé inteligence, v nichž Peking soupeří s globálními rivaly.

před 9 hodinami

Dezinformace, fake news, ilustrační foto

Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda

Evropskými a českými médii od včerejšího dne koluje informace, podle níž Rusko rozmístilo u hranic NATO na 360 tisíc vojáků. Tisk se v tomto tvrzení odkazuje na slova německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), který pro televizi NTV uvedl, že ruská armáda se má shromažďovat v Bělorusku. Litevské tajné služby spolu s armádou a Národním centrem pro řešení krizí (NKMC) ale tvrdí, že informace není pravdivá a jedná se o fake news.

před 9 hodinami

Evropský parlament

Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Lídři Evropské unie směřují do finální a velmi napjaté fáze vyjednávání před bruselským summitem, který má rozhodnout o zásadní otázce. Předmětem sporů je využití zmrazených ruských aktiv jako zdroje pro financování půjčky na reparace pro Ukrajinu. Přestože jednání začínají již ve čtvrtek, shoda je zatím v nedohlednu a situace se spíše komplikuje.

před 10 hodinami

Donald Trump

Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely

Donald Trump nařídil úplnou námořní blokádu všech sankcionovaných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Tímto krokem výrazně stupňuje tlak na autoritářského vůdce Nicoláse Madura v rámci rozsáhlé vojenské kampaně. Spojené státy v regionu již dříve posílily svou přítomnost a provedly desítky úderů na plavidla v Karibiku a Pacifiku.

před 11 hodinami

Prezident Trump

Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35

Donald Trump vyjádřil na své sociální síti Truth Social nadšení z návratu Andreje Babiše do čela české vlády. Ve svém příspěvku uvedl, že je skvělé vidět staronového premiéra opět v úřadu. Podle Trumpových slov čeká obě země období velkých úspěchů v klíčových oblastech.

před 12 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci

Příběh hledání nového trenéra české reprezentace se zdá být nekonečný. Poté, co Slavia neuvolnila kouče Jindřicha Trpišovského, se začalo spekulovat, že by se mohl definitivně stát trenérem národního týmu Chorvat se zkušenostmi z anglické Premier League Slaven Bilič, čímž by se tak naplnila již dřívější priorita FAČR, že bude lovit trenéra především v zahraničních vodách. Jenže ani ten nakonec na nabídku manažera reprezentací Pavla Nedvěda nekývl. Navzdory tomu, že se s ním setkal hned dvakrát. Nejnovější informace tak hovoří o tom, že svaz začal jednat s velezkušeným stratégem Miroslavem Koubkem.

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie.

Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv

Evropa přechází k tvrdým obranným opatřením proti Rusku. Opevňování hranic, rostoucí vojenská role Německa, finská příprava na konflikt i rumunská ochota chránit Moldavsko ukazují jasný trend, kdy kontinent reaguje na ruskou agresi, hybridní tlak a slábnoucí jistotu amerického angažmá. Obrana se stává vlastní odpovědností Evropy a klíčovou podmínkou její stability.

včera

Zemřel herec Josef Kubíček, hrál v seriálech i kabaretu

Českou hereckou obec zasáhla smutná zpráva i v předvánočním týdnu. Ve věku 96 let zemřel Josef Kubíček, jehož asi nejvíce proslavila role v jednom z nezapomenutelných dílů Třiceti případů majora Zemana. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy