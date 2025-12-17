Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely

Donald Trump nařídil úplnou námořní blokádu všech sankcionovaných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Tímto krokem výrazně stupňuje tlak na autoritářského vůdce Nicoláse Madura v rámci rozsáhlé vojenské kampaně. Spojené státy v regionu již dříve posílily svou přítomnost a provedly desítky úderů na plavidla v Karibiku a Pacifiku.
Napětí mezi oběma zeměmi vyostřilo i nedávné zadržení tankeru se dvěma miliony barelů ropy americkými silami. Venezuelská vláda tento čin označila za mezinárodní pirátství a sprostou krádež národního bohatství. Donald Trump na své síti Truth Social prohlásil, že Venezuela využívá zisky z ropy k financování obchodu s drogami.
Podle Trumpa je nyní Venezuela obklíčena největší armádou v historii Jižní Ameriky a varoval před ničivým dopadem blokády. Administrativa do oblasti vyslala tisíce vojáků a moderní válečné lodě včetně letadlové lodi. Zatím však není zcela jasné, jakým způsobem bude armáda blokádu vynucovat a zda se dotkne i lodí bez sankcí.
Nicolás Maduro v reakci na tyto kroky uvedl, že se imperialisté snaží kolonizovat zemi a zmocnit se jejích surovin. Zároveň přísahal, že bude vlast bránit a že v zemi nakonec zvítězí mír. Kritika zaznívá i z řad amerických demokratů, kteří blokádu označují za nepovolený akt války bez souhlasu Kongresu.
Trhy na tuto situaci reagují růstem cen ropy kvůli obavám z výpadku venezuelského exportu. Vývoz suroviny navíc v tomto týdnu komplikuje rozsáhlý kybernetický útok na systémy tamní státní ropné společnosti. Trumpova administrativa však odmítá pochybnosti o legálnosti svých kroků a kampaň prezentuje jako úspěšný boj proti pašování drog.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vystoupil s emotivním a diplomaticky důrazným projevem před nizozemským parlamentem. Jeho řeč přišla jen několik hodin před oficiálním ustanovením Mezinárodní komise pro nároky Ukrajiny v Haagu a v době, kdy v Evropě vrcholí debaty o využití zmrazených ruských aktiv.
