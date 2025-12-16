Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček

Krátce po svém jmenování přistupuje nová vláda Andreje Babiše k prvnímu zásadnímu personálnímu řezu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhl radikální obměnu vládní části správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z deseti členů, které do tohoto třicetičlenného orgánu deleguje kabinet, jich má sedm skončit úplně. Nejsledovanějším jménem mezi odvolanými je bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.
Záměrem ministra Vojtěcha je, aby nově obsazená rada zasedla již tento čtvrtek. K tomu je nutný souhlas vlády, o kterém má kabinet rozhodnout na svém prvním řádném zasedání v úterý. Změny se týkají výhradně desetimístné vládní kvóty (zbylých dvacet míst obsazuje Poslanecká sněmovna).
Kromě Miroslava Kalouska (dříve TOP 09) mají podle Zdravotnického deníku ve správní radě skončit i další výrazné tváře spojené s předchozí koalicí Spolu. Mezi nimi je Jan Skopeček (ODS), ekonomický expert a místopředseda Sněmovny, Ondřej Šimetka (ODS), senátor a lékař, Karel Zitterbart (STAN), senátor nebo Radek Policar, vrchní ředitel legislativy na ministerstvu zdravotnictví.
Z původní sestavy chce Vojtěch podle Českého rozhlasu ponechat pouze tři vysoce postavené úředníky ministerstva zdravotnictví – Adama Andera, Tomáše Trocha a Jana Zapletala, kteří mají zajistit kontinuitu v ekonomické a regulační agendě.
Do uvolněných křesel míří lidé, kteří mají k hnutí ANO blízko nebo s Adamem Vojtěchem spolupracovali již v minulosti. Jedním z nejvýznamnějších jmen je David Šmehlík, který v době minulé Babišovy vlády působil jako náměstek ředitele VZP a naposledy vedl zdravotnický expertní tým stínové vlády ANO.
Dalšími nováčky v radě budou Petr Jarema, ekonomický ředitel SÚKL a bývalý šéf Vojtěchova kabinetu, Ladislav Švec, dlouholetý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění a expert na udržitelnost systému, Karel Tyll, vrchní ředitel z ministerstva financí a Tereza Pavlíčková a Lucie Krausová, zkušené úřednice z resortů zdravotnictví a práce.
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s šesti miliony klientů a rozpočtem přesahujícím 300 miliard korun nejmocnější institucí v českém zdravotnictví. Správní rada hraje klíčovou roli: schvaluje zdravotně pojistný plán, rozhoduje o zásadních investicích a především má pravomoc volit a odvolávat ředitele pojišťovny. Tím je již třináct let Zdeněk Kabátek, jemuž nyní vláda skrze své nové zástupce v radě nastavuje mantinely pro další fungování.
13. prosince 2025 9:54
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
Související
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
OBRAZEM: Pavel, Plaga, Vojtěch a Tejc. Na Hradě začaly konzultace s kandidáty do vlády
Adam Vojtěch (ANO) , VZP , Miroslav Kalousek
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI
před 1 hodinou
Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček
před 2 hodinami
Babišova vláda začala úřadovat. Odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
před 3 hodinami
BBC jde do boje. Trumpovu žalobu o čtvrt bilionu za sestřih projevu rázně odmítá
před 3 hodinami
Zelenskyj: Mírový plán bude hotov v řádu dnů, pak jej dostane Rusko. To o kompromisu mlčí
před 4 hodinami
Politico: Unijní summit v ohrožení. Belgie odmítá půjčku Ukrajině z ruských peněz, Česko ji podpořilo
před 5 hodinami
Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině
před 6 hodinami
Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje
před 7 hodinami
Policie vznesla obvinění v případu únosu chlapce. Potvrdilo se, že mu šlo o život
před 7 hodinami
Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám
před 8 hodinami
Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?
před 8 hodinami
Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Bude tepleji než o tom uplynulém
včera
USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí
včera
Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6
včera
Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá
včera
Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským
včera
Politico: Nová Babišova vláda vyvolává v Evropě obavy. Ukrajině kvůli ní hrozí problémy
včera
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
včera
Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump
Otec hrdiny z pláže Bondi, Mohameda Fateha al Ahmeda, sdělil stanici BBC News Arabic, že čin jeho syna Ahmeda al Ahmeda, který při útoku v Sydney odzbrojil střelce, pramenil z "čistého lidského svědomí". Ahmed se díky tomuto odvážnému kroku stal v očích veřejnosti hrdinou. Jeho statečnost ocenili mimo jiné i americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Zdroj: Libor Novák