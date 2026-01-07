Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku

Vlády Dánska a Grónska usilují o urgentní schůzku s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Reagují tak na stupňující se rétoriku Washingtonu, který v úterý znovu potvrdil svůj záměr ovládnout tento strategický arktický ostrov. Napětí mezi spojenci v NATO dosáhlo vrcholu poté, co Bílý dům prohlásil, že pro získání Grónska zůstává „vojenská varianta vždy ve hře“.
Rubio sdělil zákonodárcům, že nedávné hrozby administrativy vůči Grónsku nesignalizují bezprostřední invazi a že cílem je ostrov od Dánska odkoupit. Podle osob seznámených s průběhem diskusí to Rubio uvedl během pondělního uzavřeného brífinku.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová již dříve varovala, že jakýkoliv pokus o jednostranné převzetí ostrova Spojenými státy by znamenal faktický zánik Severoatlantické aliance. V úterý se k ní v projevu solidarity připojili lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska a Británie. Ve společném prohlášení zdůraznili, že Grónsko, které je bohaté na nerostné suroviny, patří výhradně svým obyvatelům a jeho suverenita musí být respektována.
Donald Trump o akvizici Grónska mluvil už během svého prvního funkčního období, ale po víkendovém vojenském zásahu ve Venezuele získaly jeho plány nový, hrozivý rozměr. Podle Trumpa je kontrola nad největším ostrovem světa nezbytná pro zajištění americké bezpečnosti v Arktidě, kde rostou ambice Ruska a Číny. „V tuto chvíli je to nesmírně strategické místo,“ zopakoval prezident novinářům během uplynulého víkendu.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian Motzfeldtová doufají, že osobní setkání s Marcem Rubiem pomůže situaci uklidnit. Grónská vláda ve svém prohlášení uvedla, že předchozí žádosti o schůzku zůstaly bez odpovědi. Kodaň i Nuuk chtějí Američanům jasně tlumočit, že ostrov není na prodej a jakýkoliv nátlak na spojence podkopává principy sebeurčení, na kterých je založeno celé NATO.
Zatímco většina republikánů Trumpův postoj podporuje, v americkém Senátu se ozývají i kritické hlasy. Demokratka Jeanne Shaheenová a republikán Thom Tillis ve společném prohlášení uvedli, že USA musí ctít své spojenecké závazky a územní celistvost Dánského království. Podle nich jakékoliv náznaky nátlaku na spojence v NATO oslabují důvěryhodnost celé aliance.
Určitou naději na diplomatické řešení přinesl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Ten po telefonátu s Rubiem uvedl, že šéf americké diplomacie odmítl možnost operace „venezuelského typu“ v Grónsku. Barrot zdůraznil, že v USA stále existuje silná podpora pro zachování NATO, které by jakákoliv agrese vůči jinému členu okamžitě rozvrátila. Na otázku, zda má Francie připravený plán pro případ, že by si Trump Grónsko skutečně nárokoval, však odpověděl, že se nebude pouštět do „fiktivní diplomacie“.
V pařížském Elysejském paláci se scházejí lídři takzvané „koalice ochotných“, aby se pokusili o zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině. Setkání hostí francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho cílem je doladit bezpečnostní záruky pro Kyjev v rámci rodícího se mírového plánu. Podle ukrajinské strany je dohoda hotová již z devadesáti procent, zbývající část však představuje nejobtížnější body konfliktu, který se blíží ke svému čtvrtému roku.
Zdroj: Libor Novák