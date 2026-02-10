Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy v Arménii potvrdil, že jednání o budoucnosti Grónska budou pokračovat v následujících měsících.
Při rozhovoru s novináři na letišti v Jerevanu zopakoval postoj Washingtonu, podle kterého by měly Spojené státy získat za své investice do arktické bezpečnosti adekvátní protihodnotu. Vance naznačil, že současný stav, kdy USA nesou hlavní finanční i bezpečnostní břemeno v regionu, je pro novou administrativu neudržitelný.
Viceprezident se v této souvislosti nevyhnul kritice dánských spojenců, když uvedl, že někteří partneři v NATO investice do bezpečnosti Arktidy dlouhodobě podceňovali. Podle jeho slov je Grónsko pro národní bezpečnost USA zcela klíčové.
Dodal, že pokud mají Američané platit za ochranu této rozsáhlé pevniny, je jen rozumné, aby z toho Spojené státy měly přímý prospěch. Vance zdůraznil, že právě na tento aspekt se budou vyjednavači v nejbližší době soustředit.
Jednání jsou podle Vance zatím v rané fázi, přestože se na nich v posledních týdnech intenzivně pracovalo. Naznačil také, že k dosažení dohody povede ještě dlouhá cesta a že rozhovory se pravděpodobně protáhnou na několik příštích měsíců.
Tato vyjádření podle médií potvrzují pokračující tlak Washingtonu na přehodnocení vztahů s Dánskem ohledně strategického ostrova, o který Donald Trump již dříve projevil zájem.
Související
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
USA (Spojené státy americké) , grónsko , J. D. Vance
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
před 1 hodinou
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
před 2 hodinami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 2 hodinami
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 3 hodinami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 4 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 5 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 5 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 6 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 7 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 8 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 9 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
včera
V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo
včera
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
včera
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.
Zdroj: Libor Novák