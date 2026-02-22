Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné

Americký prezident Donald Trump se opět vyjádřil k situaci v Grónsku, o které USA od jeho návratu do Bílého domu opakovaně projevují zájem. Washington podle Trumpa posílá na ostrov speciální loď, která se má postarat o nemocné.
"Spolupracuji s fantastickým guvernérem Louisiany Jeffem Landrym, hodláme poslat velkou nemocniční loď do Grónska, aby se postarala o spoustu lidí, kteří jsou nemocní a není tam o ně postaráno," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social.
Podle webu DW není jasné, zda o vyslání plavidla požádalo Dánsko či Grónsko. Neví se ani, komu by její posádka měla poskytnout pomoc. V posledních dnech ale došlo k evakuaci jednoho nemocného muže z americké ponorky, která se nacházela v grónských vodách, konkrétně sedm námořních mil od hlavního města Nuuk.
Trump opakovaně prohlásil, že Grónsko je klíčové pro americkou národní bezpečnost. Tvrdí, že se kolem ostrova vyskytují samé ruské a čínské lodě. V uplynulých týdnech byla tématem možná koupě území od Dánska, které je spojencem Spojených států amerických v rámci NATO.
Stále přitom zůstává v platnosti dohoda mezi Washington a Kodaní, podle které mohou Američané umístit do Grónska tolik vojáků, kolik si usmyslí. Momentálně se na ostrově nachází přes sto amerických vojáků na základně Pituffik, která funguje nepřetržitě od druhé světové války.
Dánsko i Grónsko opakovaně vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance.
Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti.
Související
Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
Donald Trump , grónsko , USA (Spojené státy americké) , dánsko
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování
před 54 minutami
Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné
před 1 hodinou
Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu
před 2 hodinami
Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1
před 3 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách
včera
Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací
včera
Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá
včera
Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Aktualizováno včera
Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel
včera
Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla
včera
Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel
včera
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
včera
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
včera
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
včera
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
včera
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
včera
Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové
včera
Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími
včera
Tragédie na českých horách. Lyžařka nepřežila srážku v Harrachově
Tragédie se před víkendem odehrála v jednom z lyžařských areálů v Krkonoších. Na sjezdovce v Harrachově se v pátek srazili dva lyžaři. Žena přes veškeré úsilí záchranářů nepřežila. Případem se zabývá policie.
Zdroj: Jan Hrabě