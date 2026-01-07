Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu

Nedávné zadržení Nicoláse Madura americkými komandy vyneslo na světlo starší zákulisní plány Moskvy na geopolitický obchod s Washingtonem. Fiona Hillová, někdejší Trumpova expertka na Rusko, tvrdí, že už před lety Kreml nabízel snížení podpory venezuelskému režimu výměnou za to, že mu USA nebudou zasahovat do dění na Ukrajině. Ruští diplomaté tuto možnost tehdy opakovaně naznačovali s odkazem na historické rozdělení sfér vlivu.
Logika ruského vedení spočívala v jednoduchém principu: pokud Amerika vyžaduje klid ve svém bezprostředním sousedství, měla by totéž umožnit Rusku ve východní Evropě. Tehdejší velvyslanec v USA Anatolij Antonov opakovaně naznačoval, že obě mocnosti by mohly najít společnou řeč, pokud si nebudou překážet ve svých vlastních regionech. Washington však v té době podobné handlování se suverenitou evropských států rezolutně odmítal.
Během roku 2019 Hillová dokonce v Moskvě oficiálně tlumočila, že pro Bílý dům jsou otázky Ukrajiny a Venezuely naprosto nesouvisejícími tématy. Spojené státy tehdy vsázely na diplomacii a podporu venezuelské opozice. S návratem Donalda Trumpa k moci a jeho aktuálním vojenským zásahem v Caracasu se však přístup Spojených států zásadně posunul k otevřenému prosazování dominance.
Tato nová strategie, zahrnující i nátlak na Grónsko či Kolumbii, paradoxně vyhovuje zájmům Kremlu. Hillová upozorňuje, že Moskva vítá návrat k politice hrubé síly, protože tím Spojené státy nepřímo potvrzují legitimitu ruských nároků na ukrajinské území. Podle odborníků je nyní pro Západ mnohem obtížnější kritizovat ruskou agresi, když USA samy násilně svrhávají cizí vlády.
Bílý dům sice akci ve Venezuele obhajuje jako legální boj proti zločinu a terorismu, světoví pozorovatelé však mluví o rozpadu mezinárodních pravidel. Hillová varuje, že Spojené státy si osvojily praktiky, které dříve u svých rivalů ostře odsuzovaly. Pokud se globální politika skutečně vrátí k uzavřeným zónám vlivu, může to pro budoucnost Ukrajiny znamenat naplnění těch nejhorších obav.
Související
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
válka na Ukrajině , Rusko , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu
před 1 hodinou
Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku
před 1 hodinou
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
před 2 hodinami
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
před 3 hodinami
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
před 4 hodinami
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
před 5 hodinami
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
před 6 hodinami
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
včera
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
včera
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
včera
Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti
včera
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
včera
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
včera
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
včera
Hladový Trump po Venezuele pokukuje po Grónsku. Evropští lídři vzkázali Washingtonu, ať si nechá zajít chuť
včera
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
včera
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
včera
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
včera
Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací
včera
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
V pařížském Elysejském paláci se scházejí lídři takzvané „koalice ochotných“, aby se pokusili o zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině. Setkání hostí francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho cílem je doladit bezpečnostní záruky pro Kyjev v rámci rodícího se mírového plánu. Podle ukrajinské strany je dohoda hotová již z devadesáti procent, zbývající část však představuje nejobtížnější body konfliktu, který se blíží ke svému čtvrtému roku.
Zdroj: Libor Novák