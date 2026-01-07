V ruském proválečném digitálním prostoru vyvolala víkendová americká operace „Absolute Resolve“, při níž komanda Delta Force v Caracasu zajala prezidenta Nicoláse Madura, bouři emocí. Komunita takzvaných Z-bloggerů, která obvykle oslavuje ruskou vojenskou sílu, se tentokrát ocitla v nezvyklém rozpoložení. Jejich reakce se pohybují na škále od ostré kritiky amerického „neokolonialismu“ až po neskrývaný, byť hořký obdiv k efektivitě, s jakou USA svého cíle dosáhly.
Zatímco oficiální místa v Moskvě mluví o „hrubém porušení mezinárodního práva“, vlivní vojenští komentátoři podle webu Meduza na Telegramu čtou mezi řádky. Pro mnohé z nich je bleskové zajetí Madura bolestným připomenutím nezdarů, které provázely začátek ruské invaze na Ukrajinu. Srovnání s neúspěšným výsadkem v Hostomelu z února 2022 se v diskusích objevuje téměř neustále.
Známý nacionalistický spisovatel Zachar Prilepin neskrývá rozhořčení nad tím, co nazývá „porušením všech norem soužití“. Zároveň však pokládá nepříjemné otázky vlastní straně. Podivuje se nad tím, že venezuelská armáda nedokázala sestřelit ani jeden americký vrtulník, a ptá se, kde byla diplomatická síla uskupení BRICS, která měla suverenitu spojence bránit.
Ještě ostřejší tón zvolil kanál DŠRG Rusič, spojený s ruskými paramilitárními jednotkami. Jejich reakce hraničí se sarkasmem, když navrhují, zda by Rusko nemělo začít „najímat americké generály a plánovače“, aby v budoucnu dosahovalo podobně rychlých výsledků. Podobně laděný kanál Dva majoři dodává, že přes veškerý odpor k Američanům byla operace provedena řemeslně skvěle a pravděpodobně se neobešla bez zrady uvnitř venezuelských struktur.
Analytický kanál Rybar, který sleduje přes milion uživatelů, varuje před přílišným zjednodušováním. Připouští, že USA postupovaly „učebnicově“, ale zdůrazňuje, že cíle a podmínky ve Venezuele byly diametrálně odlišné od těch na Ukrajině. Přesto vyzývá k tomu, aby se Rusko z amerického přístupu poučilo – zejména v oblasti logistické podpory a jasného vymezení cílů.
Pro některé blogery je však situace především zdrojem frustrace. Bloger vystupující pod jménem SHAKESPEARE otevřeně přiznává pocit studu. Srovnává razantní americký úder s „měkkým“ ruským postupem a nekonečným čekáním na „tvrdou odpověď“, která se v případě Ukrajiny podle něj stále nedostavuje.
Z reakcí je patrné, že pád Madura vnímají ruští jestřábi nejen jako geopolitickou prohru, ale i jako ránu pro prestiž ruské vojenské školy. Zatímco veteráni z Alfa Group tvrdí, že Rusko by dokázalo unést Zelenského „kdykoliv, ale dodržuje zákon“, mladší generace bloggerů je k takovým prohlášením skeptická a volá po pragmatismu a efektivitě, kterou nyní předvedl Washington.
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
V pondělí stanul dopadený venezuelský prezident Nicolás Maduro před federálním soudem v New Yorku a hned v úvodu vzbudil značnou pozornost médií výběrem svého právního zástupce. Po jeho boku se totiž objevil Barry Pollack, špičkový americký obhájce, který se proslavil především dlouholetým zastupováním zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange. Pollackovi se v roce 2024 podařilo po letech složitých jednání zajistit Assangeovo propuštění z britského vězení, což z něj v právních kruzích udělalo specialistu na ty nejnáročnější mezinárodní případy.
Zdroj: Libor Novák