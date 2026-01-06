Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti

Krátce po dramatickém zajetí Nicoláse Madura americkými silami se stále hlasitěji ozývají hlasy expertů, že pokud šlo Donaldu Trumpovi skutečně o ropu, vybral si pro svou „intervenci“ to nejhorší možné místo i čas. Přestože administrativa ústy Marca Rubia neskrývá ambice otevřít venezuelský ropný sektor americkým firmám, experti z energetického centra v Houstonu nesdílejí prezidentovo nadšení. Ropný byznys se totiž od dob války v Iráku radikálně změnil a Trumpova strategie podle nich působí jako nepochopený anachronismus.
Hlavním problémem je samotná povaha venezuelských zásob. Přestože jsou největší na světě, nejedná se o kvalitní surovinu, ale v podstatě o „dehet“, jehož těžba a zpracování patří k nejdražším na planetě.
Tato těžká ropa vyžaduje nákladná zařízení na úpravu (upgradery), jejichž stavba stojí miliardy dolarů a trvá roky. V éře, kdy se svět soustředí na rychlou návratnost amerických břidlic, je budování obřích komplexů v politicky nestabilní Venezuele pro většinu ředitelů ropných gigantů noční můrou, nikoliv příležitostí.
Klimatické i tržní faktory navíc hrají proti Trumpovu plánu. Cena ropy se pohybuje kolem 60 dolarů za barel a očekává se její další pokles. Poptávka po pandemii roku 2020 roste jen velmi vlažně a technologický pokrok v oblasti elektromobility nejistotu jen prohlubuje.
Za této situace akcionáři těžařských firem netouží po riskantních dobrodružstvích v tropech, ale vyžadují stabilitu a vyplácení dividend. Strategie „těžit za každou cenu“ v prostředí přesyceného trhu nedává ekonomický smysl.
Další komplikací je infrastruktura amerických rafinérií v Mexickém zálivu. Ty jsou dnes optimalizovány pro směs americké břidlicové ropy a těžké ropy z Kanady, která do USA proudí bezpečnými ropovody.
Pro venezuelský „dehet“ tak v amerických trubkách paradoxně není místo. Výjimku tvoří pouze společnost Chevron, která má ve Venezuele historické vazby, ale i ta bude pravděpodobně investovat jen do oprav stávajících vrtů, nikoliv do masivního rozšiřování kapacity.
Historie navíc varuje, že ropné firmy se zdráhají přijímat výhody, které vypadají jako vynucené vojenskou silou. V Iráku trvalo šest let po invazi, než se podařilo uzavřít první významné kontrakty, a i ty byly za mnohem horších podmínek, než si administrativa George W. Bushe představovala.
Pokud se Trump pokouší o „ropnou loupež“, dělá to v době, kdy svět ropu nepotřebuje tak zoufale jako v 90. letech. Ironií osudu je, že prezidentovy škrty v odborných týmech ministerstva zahraničí (DOGE) ho možná připravily o experty, kteří by mu vysvětlili, že tato „válka pro ropu“ je zkrátka špatný obchod.
Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro v pondělí poprvé stanul před americkým soudem v New Yorku. Maduro a jeho manželka si vyslechli obvinění, přičemž oba odmítli vinu. Další stání s jihoamerickým politikem by mělo proběhnout v březnu.
Zdroj: Lucie Podzimková