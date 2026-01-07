Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska

Bílý dům otevřeně připustil, že nasazení armády zůstává jednou z variant pro získání Grónska do amerického područí. Podle mluvčí Karoline Leavittové považuje Donald Trump tento arktický ostrov za prioritu národní bezpečnosti, která má odradit protivníky v regionu. Prezidentská administrativa momentálně zvažuje širokou škálu kroků k dosažení tohoto cíle v oblasti zahraniční politiky. Možnost využití vojenské síly je přitom v prohlášení označována za nástroj, který má vrchní velitel ozbrojených sil kdykoliv k dispozici.
Evropští lídři na tyto ambice zareagovali velmi ostře a vyzvali Spojené státy k respektování cizí suverenity. Představitelé Francie, Německa či Británie se v rámci solidarity spojili s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.
Společně zdůraznili, že o budoucnosti Grónska mohou rozhodovat výhradně tamní obyvatelé a dánské království. Bezpečnost v Arktidě je podle nich klíčovým bodem pro celou alianci NATO, jejíž stabilitu tyto nároky ohrožují.
Grónská vláda již požádala o urgentní schůzku s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, aby vyjasnila kontroverzní tvrzení Washingtonu. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen hodlá vyvrátit Trumpovy spekulace o silném vlivu Číny nebo přítomnosti ruských lodí v oblasti.
Odmítl také kritiku, že by Dánsko do bezpečnosti ostrova neinvestovalo dostatečné prostředky. Dánská strana zdůrazňuje, že na ochranu území vynakládá miliardy, a nejedná se tedy o zanedbaný region.
Mette Frederiksenová varovala, že případná agrese USA proti spojenci v rámci NATO by mohla znamenat úplný rozpad poválečného bezpečnostního uspořádání. Napětí mezi Washingtonem a Evropou se začalo stupňovat zejména po nedávném zatčení venezuelského prezidenta Madura, po kterém Trump své požadavky na Grónsko obnovil.
Přestože Grónsko spravuje své vnitřní záležitosti autonomně, zahraniční a obranná politika spadá pod Kodaň, která jakýkoliv prodej striktně odmítá.
Zatímco někteří republikáni v Kongresu se snaží situaci uklidňovat, poradce Stephen Miller naznačuje, že Dánsko na toto území nemá historický nárok. Podle něj by k ovládnutí ostrova ani nebyl potřeba ozbrojený konflikt, protože se Spojenými státy by se nikdo vojensky nepřel.
Tato rétorika vyvolává v USA značný odpor, a to i mezi demokraty, kteří navrhují zákony zakazující financování jakýchkoliv nepřátelských akcí vůči Grónsku. Senátor Ruben Gallego v této souvislosti varoval, že armáda nesmí sloužit jako hračka pro osobní ambice.
Gallego proto předložil návrh zákona, který by „zakázal použití finančních prostředků na vojenskou sílu nebo jiné nepřátelské akce proti Grónsku“. V příspěvku na X obvinil Trumpa, že chce, aby se Grónsko jednoduše stalo „obřím ostrovem s jeho jménem“. „Neváhal by vystavit naše vojáky nebezpečí, kdyby se kvůli tomu cítil velký a silný,“ napsal Gallego. „Americká armáda není hračka,“ dodal.
Související
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
USA (Spojené státy americké) , grónsko , Donald Trump , Bílý dům USA
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
před 38 minutami
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
před 2 hodinami
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
včera
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
včera
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
včera
Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti
včera
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
včera
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
včera
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
včera
Hladový Trump po Venezuele pokukuje po Grónsku. Evropští lídři vzkázali Washingtonu, ať si nechá zajít chuť
včera
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
včera
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
včera
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
včera
Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací
včera
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
včera
Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost
včera
Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange
včera
Netopí se, neteče voda. Tisíce domácností v Praze jsou kvůli havárii bez tepla
včera
Kuba čelí kvůli zadržení Madura jednomu z nejobtížnějších období moderní historie
včera
Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která nedávno získala Nobelovu cenu za mír, poskytla svůj první televizní rozhovor od převratných událostí v zemi. V rozhovoru pro stanici Fox News prozradila, že s Donaldem Trumpem naposledy hovořila loni v říjnu. Jejich telefonát se uskutečnil právě v den, kdy bylo oznámeno její ocenění prestižní cenou. Od té doby nebyli v žádném přímém kontaktu, což vyvolává otázky o budoucích vztazích.
Zdroj: Libor Novák