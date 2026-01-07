USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou

Libor Novák

7. ledna 2026 19:26

Ropa, ilustrační fotografie
Ropa, ilustrační fotografie Foto: Seriál Následky, stanice Spektrum

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že Spojené státy budou prodávat venezuelskou ropu po neomezenou dobu. Toto prohlášení zaznělo jen krátce poté, co americké síly v severním Atlantiku zabavily další sankcionovaný tanker. Podle Wrighta plánuje Washington nejprve prodat nahromaděné zásoby suroviny a následně převzít kontrolu nad veškerou budoucí produkcí této jihoamerické země.

Výnosy z těchto prodejů budou podle Wrighta ukládány na účty pod přímou kontrolou vlády USA. Ministr na energetické konferenci na Floridě zdůraznil, že cílem není blokáda, ale obnovení toku ropy do amerických rafinérií i na světové trhy. Peníze z prodeje mají být podle oficiální rétoriky využity ve prospěch venezuelského lidu, ačkoliv mechanismus tohoto přerozdělování zůstává nejasný.

Tento krok představuje zásadní posun v politice administrativy Donalda Trumpa, která se rozhodla de facto převzít venezuelský ropný průmysl. Prezident už v úterý pověřil Wrighta vedením plánu na prodej zhruba 50 milionů barelů ropy, které americké straně odevzdaly tamní prozatímní úřady. Analytici odhadují, že tato počáteční operace by mohla přinést až 2,5 miliardy dolarů.

Restaurace venezuelské těžby na historickou úroveň však nebude jednoduchá ani levná. Chris Wright připustil, že obnova zchátralého sektoru bude vyžadovat masivní investice a značné množství času. USA hodlají v první fázi dodat potřebné chemikálie, aby se hustá venezuelská ropa dala opět těžit, a následně zajistit dodávky techniky pro celkovou revitalizaci polí.

Americké ropné společnosti se však do návratu do Venezuely zatím příliš nehrnou. Představitelé průmyslu vyjadřují obavy z vysokého rizika a miliardových nákladů, které si obnova tamních polí vyžádá. Pro akcionáře velkých těžařů je často atraktivnější investovat v jiných částech světa, kde je návratnost kapitálu jistější a politická situace stabilnější.

V pátek se má v Bílém domě uskutečnit klíčová schůzka Donalda Trumpa a ministra Wrighta s šéfy největších ropných firem. V oboru panuje nervozita, že se diskuse změní v nátlak na konkrétní závazky k investicím ve Venezuele. I při nejoptimističtějším scénáři by podle expertů trvalo více než deset let a stálo desítky miliard dolarů, než by se venezuelský ropný sektor plně zotavil.

před 1 hodinou

Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí

Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti Truth Social ostře zaútočil na evropské spojence a zpochybnil akceschopnost Severoatlantické aliance. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny prohlásil, že Rusko a Čína mají z NATO bez účasti Spojených států „nulový strach“. Trump tím reagoval na kritiku, která se na něj snesla z Evropy poté, co Bílý dům potvrdil, že zvažuje různé cesty k ovládnutí Grónska.
Vrtulník MH-6 Little Bird nad tankerem

Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou

Americké ozbrojené síly v severním Atlantiku úspěšně završily dramatickou operaci a zmocnily se ropného tankeru Marinera, který se v uplynulých týdnech snažil uniknout námořní blokádě. Informaci dnes odpoledne oficiálně potvrdilo Evropské velitelství USA (EUCOM). Plavidlo, které se dříve jmenovalo Bella 1 a plulo pod vlajkou Guyany, bylo obsazeno speciálními jednotkami v mezinárodních vodách jižně od Islandu na základě zatykače vydaného americkým federálním soudem.

USA (Spojené státy americké) ropa

