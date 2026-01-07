USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že Spojené státy budou prodávat venezuelskou ropu po neomezenou dobu. Toto prohlášení zaznělo jen krátce poté, co americké síly v severním Atlantiku zabavily další sankcionovaný tanker. Podle Wrighta plánuje Washington nejprve prodat nahromaděné zásoby suroviny a následně převzít kontrolu nad veškerou budoucí produkcí této jihoamerické země.
Výnosy z těchto prodejů budou podle Wrighta ukládány na účty pod přímou kontrolou vlády USA. Ministr na energetické konferenci na Floridě zdůraznil, že cílem není blokáda, ale obnovení toku ropy do amerických rafinérií i na světové trhy. Peníze z prodeje mají být podle oficiální rétoriky využity ve prospěch venezuelského lidu, ačkoliv mechanismus tohoto přerozdělování zůstává nejasný.
Tento krok představuje zásadní posun v politice administrativy Donalda Trumpa, která se rozhodla de facto převzít venezuelský ropný průmysl. Prezident už v úterý pověřil Wrighta vedením plánu na prodej zhruba 50 milionů barelů ropy, které americké straně odevzdaly tamní prozatímní úřady. Analytici odhadují, že tato počáteční operace by mohla přinést až 2,5 miliardy dolarů.
Restaurace venezuelské těžby na historickou úroveň však nebude jednoduchá ani levná. Chris Wright připustil, že obnova zchátralého sektoru bude vyžadovat masivní investice a značné množství času. USA hodlají v první fázi dodat potřebné chemikálie, aby se hustá venezuelská ropa dala opět těžit, a následně zajistit dodávky techniky pro celkovou revitalizaci polí.
Americké ropné společnosti se však do návratu do Venezuely zatím příliš nehrnou. Představitelé průmyslu vyjadřují obavy z vysokého rizika a miliardových nákladů, které si obnova tamních polí vyžádá. Pro akcionáře velkých těžařů je často atraktivnější investovat v jiných částech světa, kde je návratnost kapitálu jistější a politická situace stabilnější.
V pátek se má v Bílém domě uskutečnit klíčová schůzka Donalda Trumpa a ministra Wrighta s šéfy největších ropných firem. V oboru panuje nervozita, že se diskuse změní v nátlak na konkrétní závazky k investicím ve Venezuele. I při nejoptimističtějším scénáři by podle expertů trvalo více než deset let a stálo desítky miliard dolarů, než by se venezuelský ropný sektor plně zotavil.
Související
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou
USA (Spojené státy americké) , ropa
Aktuálně se děje
před 40 minutami
USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou
před 1 hodinou
Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj
před 3 hodinami
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
před 4 hodinami
Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou
před 4 hodinami
Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul
před 5 hodinami
Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem
před 6 hodinami
Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu
před 7 hodinami
Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku
před 8 hodinami
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
před 9 hodinami
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
před 10 hodinami
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
před 11 hodinami
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
před 11 hodinami
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
před 13 hodinami
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
včera
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
včera
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
včera
Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti
včera
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
včera
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
včera
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
Hlavním aktérem světové politiky v roce 2025 byl jednoznačně staronový americký prezident Donald Trump. Jeho konfrontační styl převrátil světovou politiku naruby – od obchodních válek přes chaotické „mírové“ iniciativy až po tlak na spojence. Jeden slib ale zůstal prázdný, protože válka na Ukrajině pokračuje a konec je v nedohlednu. Místo globální stability přichází nejistota. A svět postupně začíná platit za tento republikánský experiment, který prostě nevyšel.
Zdroj: Jakub Jurek