Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul

Novoroční setkání na Pražském hradě přineslo první vážný rozpor mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem středečního jednání se stalo obsazení křesla ministra životního prostředí. Andrej Babiš hlavě státu oficiálně navrhl Filipa Turka, výraznou tvář strany Motoristé sobě, prezident však tuto nominaci bez váhání odmítl.
Premiér po schůzce neskrýval zklamání a novinářům přiznal, že se Petra Pavla snažil přesvědčit déle než hodinu. Podle Babišových slov apeloval na prezidenta, aby byl nad věcí, udělal vstřícný krok a dal Turkovi příležitost ukázat své schopnosti. Prezident si však stál za svým a oznámil, že své odmítavé stanovisko hodlá v nejbližší době zdůvodnit písemně.
Pro Andreje Babiše představuje toto odmítnutí komplikaci, kterou označil za zatěžující pro celou vládu. Zdůraznil, že jeho kabinet se chce soustředit především na plnění programového prohlášení, nikoliv na personální spory. Přestože s rozhodnutím Hradu nesouhlasí, jasně deklaroval, že se nebude pouštět do právních bitev a kompetenční žalobu na prezidenta podávat nehodlá.
Situace na ministerstvu životního prostředí tak zůstává i nadále provizorní. Resortem je v současnosti pověřen Petr Macinka, který jako předseda Motoristů zastává také funkci ministra zahraničí. Kumulace dvou takto významných úřadů v jedněch rukou není dlouhodobě udržitelná a premiér zatím nemá jasno, jak dlouho může tento stav trvat.
Další kroky nyní závisí na dohodě mezi hnutím ANO a stranou Motoristé sobě. Babiš plánuje celou záležitost probrat přímo s Petrem Macinkou. Klíčovou otázkou bude, zda budou Motoristé na jménu Filipa Turka trvat i nadále, nebo zda budou nuceni hledat jiného kandidáta, který by byl pro prezidenta přijatelný.
Není vyloučeno, že se v blízké době uskuteční schůzka přímo mezi prezidentem Pavlem a Macinkou, kde by se mohly vyjasnit konkrétní výhrady Hradu vůči Turkově nominaci. Andrej Babiš se sice snažil využít svého vlivu, aby cestu pro Filipa Turka do vlády umetl, ale po středečním obědě musel konstatovat, že jeho úsilí tentokrát vyšlo naprázdno.
Představitelé hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v uplynulých dnech ostře vystoupili proti dalšímu financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Okamury je nepřípustné, aby čeští občané dopláceli na systém, kde se miliardy z mezinárodní pomoci ztrácejí v kapsách „kamarádů ze showbyznysu“.
Zdroj: Libor Novák