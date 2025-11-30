Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. listopadu 2025 10:18

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministry v příští české vládě. Podle Pražského hradu všem nabídl, že bude nápomocný při prosazování zásadních změn. Rozhovory s nominovanými politiky budou pokračovat i po víkendu. 

Deník Shopaholičky

Prvním hostem prezidenta byl v pátek Robert Plaga, který se má vrátit do čela ministerstva školství. Podle Hradu se oba účastníci jednání shodli na strategické důležitosti vzdělávání, protože budoucnost země je závislá na schopnostech a znalostech lidí. "Prezident sdílí priority, které mu kandidát představil, a považuje programové cíle vznikající vlády v této oblasti za správné," uvedla prezidentská kancelář.

Pavel v rámci schůzky s kandidátem na ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem ocenil, že kapitola zdravotnictví je v programovém prohlášení vlády propracovaná. Vojtěchovi nabídl podporu v legislativních procesech u potřebných reforem.

"Prezident i Adam Vojtěch se shodli na potřebě lepšího využívání zdravotnických dat, na intenzivnější spolupráci s regiony a hejtmany a aktivní veřejné komunikaci změn v oblasti zdravotnictví," sdělil Hrad.

Páteční konzultace uzavřel kandidát na ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který hlavě státu představil své priority. Zásadním tématem je zachování nezávislosti justice. "K dalším tématům diskuse patřila také potřeba digitalizace justice nebo agenda amnestií, na které probíhá mezi kanceláří prezidenta a ministerstvem spravedlnosti úzká spolupráce," informovala kancelář.

Pavel podle spolupracovníků nabídl všem nominovaným ministrům podporu při prosazování zásadních změn důležitých pro prosperitu a stabilitu země.

Rozhovory s kandidáty na ministry budou pokračovat i v příštím týdnu. V pondělí a úterý dorazí na Pražský hrad zbylí kandidáti za hnutí ANO. Ve čtvrtek budou následovat lidé nominovaní hnutím SPD. Konzultace uzavřou jednání s kandidáty Motoristů. 

před 3 minutami

Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu

Deník Shopaholičky

Související

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

Více souvisejících

Petr Pavel Vláda ČR Adam Vojtěch (ANO) Robert Plaga Jeroným Tejc

Aktuálně se děje

před 3 minutami

před 42 minutami

Ilustrační fotografie.

Svatý Ondřej a adventní věštění

Na poslední listopadový den připadá svátek svatého Ondřeje. Tento den patřil k významným svátkům předvánočního času, s nímž se pojila řada lidových tradic, pověr a především věštění budoucnosti. Lidé dříve věřili, že právě o svatoondřejské noci mají možnost zjistit, co je čeká. A to hlavně v lásce.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Nicolas Maduro

Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení

Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC. 

před 4 hodinami

Aktualizováno před 9 hodinami

Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý

Praha se dnes definitivně ponořila do pravé vánoční atmosféry. Den před začátkem letošního adventu se na Staroměstském náměstí za přítomnosti tisícovek lidí rozsvítil vánoční strom. Nechyběl u toho fotograf našeho webu. Podívejte se na fotografie z centra metropole, kde probíhají i vánoční trhy. 

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem

Po zápasech s Interem Milán (0:3), Atalantou Bergamo (0:0) a londýnským Arsenalem (0:3) se fotbalové Slavii ani na čtvrtý pokus nepodařilo vstřelit branku a s dalším svým soupeřem Bilbaem bezbrankově remizovala. Naposledy tak skórovala v rámci právě probíhajícího ročníku nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů v jejím úvodu, kdy remizovala doma 2:2 s Bodö/Glimt. Na svém kontě má v rámci hlavní ligové fáze tři body.

včera

Královská rodina

Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem

Princezna Kate se sice do britské královské rodiny nenarodila, ale jako manželka budoucího krále stále častěji tahá za nitky. Jednou z jejích snah je pokus o usmíření mezi manželem a jeho mladším bratrem. Podle dostupných informací se snaží působit na prince Harryho, aby podnikl jisté kroky, které by zlepšení vztahů umožnily. 

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.

včera

Martin Kupka

Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce. 

včera

Donald Trump

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili. 

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

Návrat ruských vojáků domů odhaluje problém, který Kreml nemůže, a možná ani nechce, řešit. Statisíce mužů traumatizovaných válkou a chaotickým velením se vracejí domů, kde na ně čeká zhroucený psychiatrický systém. Stává se z nich časovaná bomba. V zemi, kde se násilí normalizuje a lidský život má nízkou hodnotu, hrozí, že místo léčby budou tito veteráni s PTSD znovu využiti jako nástroj síly. A to představuje riziko, které přesahuje ruské hranice.

včera

včera

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

včera

včera

Andrij Jermak

Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu

Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty. 

včera

Petr Macinka a Filip Turek

Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost

Úvahy o dosazení Filipa Turka či Petra Macinky do čela české diplomacie vyvolávají vážné pochybnosti o tom, zda ještě platí, že ministr musí mít zkušenosti, důvěryhodnost a elementární profesionální vystupování. Oba kandidáti postrádají praxi i autoritu potřebnou k řízení složitého resortu klíčového pro obraz i bezpečnost země. Nahrazovat odbornost politickou improvizací je hazard, který může poškodit reputaci státu, oslabit jeho pozici mezi spojenci a ohrozit národní bezpečnost.

včera

Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová

Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministerské posty v příští české vládě. Pokračovat v nich bude hned v pondělí. Pražský hrad již oznámil jména dalších třech politiků, které čeká jednání s hlavou státu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy