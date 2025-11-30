Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty

Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministry v příští české vládě. Podle Pražského hradu všem nabídl, že bude nápomocný při prosazování zásadních změn. Rozhovory s nominovanými politiky budou pokračovat i po víkendu.
Prvním hostem prezidenta byl v pátek Robert Plaga, který se má vrátit do čela ministerstva školství. Podle Hradu se oba účastníci jednání shodli na strategické důležitosti vzdělávání, protože budoucnost země je závislá na schopnostech a znalostech lidí. "Prezident sdílí priority, které mu kandidát představil, a považuje programové cíle vznikající vlády v této oblasti za správné," uvedla prezidentská kancelář.
Pavel v rámci schůzky s kandidátem na ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem ocenil, že kapitola zdravotnictví je v programovém prohlášení vlády propracovaná. Vojtěchovi nabídl podporu v legislativních procesech u potřebných reforem.
"Prezident i Adam Vojtěch se shodli na potřebě lepšího využívání zdravotnických dat, na intenzivnější spolupráci s regiony a hejtmany a aktivní veřejné komunikaci změn v oblasti zdravotnictví," sdělil Hrad.
Páteční konzultace uzavřel kandidát na ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který hlavě státu představil své priority. Zásadním tématem je zachování nezávislosti justice. "K dalším tématům diskuse patřila také potřeba digitalizace justice nebo agenda amnestií, na které probíhá mezi kanceláří prezidenta a ministerstvem spravedlnosti úzká spolupráce," informovala kancelář.
Pavel podle spolupracovníků nabídl všem nominovaným ministrům podporu při prosazování zásadních změn důležitých pro prosperitu a stabilitu země.
Rozhovory s kandidáty na ministry budou pokračovat i v příštím týdnu. V pondělí a úterý dorazí na Pražský hrad zbylí kandidáti za hnutí ANO. Ve čtvrtek budou následovat lidé nominovaní hnutím SPD. Konzultace uzavřou jednání s kandidáty Motoristů.
Související
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
Petr Pavel , Vláda ČR , Adam Vojtěch (ANO) , Robert Plaga , Jeroným Tejc
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
před 42 minutami
Svatý Ondřej a adventní věštění
před 1 hodinou
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
před 2 hodinami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 3 hodinami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 4 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 9 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
včera
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
včera
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
včera
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministerské posty v příští české vládě. Pokračovat v nich bude hned v pondělí. Pražský hrad již oznámil jména dalších třech politiků, které čeká jednání s hlavou státu.
Zdroj: Jan Hrabě