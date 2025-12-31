Silvestrovský požár. Hasiči bojují s plameny, které zachvátily bývalý hotel Rabyně

Středočeští hasiči vyjeli během silvestrovského večera k rozsáhlému požáru bývalého hotelu v obci u Slapské přehrady. Podle posledních informací již došlo k lokalizaci požáru, plameny se tak nadále nešíří.
O požáru střechy bývalého hotelu Rabyně informovali krajští hasiči po půl sedmé večer na sociální síti X. Na místo bylo vysláno deset hasičských jednotek. Požár v plném rozsahu zachvátil budovu o rozměru 8x30 metrů.
Během zásahu se zřítila část střechy. "Z tohoto důvodu probíhá zásah hlavně z vnějšku budovy, a to i za pomoci výškové techniky. Vodu dopravujeme dopravním vedením na vzdálenost cca 300 metrů. Zásah nám komplikuje namrzající hasební voda," popsali hasiči situaci na místě.
Podle posledních informací již byla nahlášena lokalizace požáru. "To znamená, že na místě je dostatek sil a prostředků a požár se již nešíří," dodali požárníci.
