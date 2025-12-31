Silvestrovský požár. Hasiči bojují s plameny, které zachvátily bývalý hotel Rabyně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. prosince 2025 20:27

Hasiči
Hasiči Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Středočeští hasiči vyjeli během silvestrovského večera k rozsáhlému požáru bývalého hotelu v obci u Slapské přehrady. Podle posledních informací již došlo k lokalizaci požáru, plameny se tak nadále nešíří. 

O požáru střechy bývalého hotelu Rabyně informovali krajští hasiči po půl sedmé večer na sociální síti X. Na místo bylo vysláno deset hasičských jednotek. Požár v plném rozsahu zachvátil budovu o rozměru 8x30 metrů.

Během zásahu se zřítila část střechy. "Z tohoto důvodu probíhá zásah hlavně z vnějšku budovy, a to i za pomoci výškové techniky. Vodu dopravujeme dopravním vedením na vzdálenost cca 300 metrů. Zásah nám komplikuje namrzající hasební voda," popsali hasiči situaci na místě.

Podle posledních informací již byla nahlášena lokalizace požáru. "To znamená, že na místě je dostatek sil a prostředků a požár se již nešíří," dodali požárníci. 

před 10 hodinami

Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu

Související

Vánoce Rozhovor

Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů

Mluvčí Generálního štábu Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, na co by si lidé měli dávat pozor během období adventu a Vánoc. Upozornila na základní pravidla, jak požárům předcházet, jak se chovat v případě zahoření elektroniky a jakým způsobem správně hasit vzniklý oheň. „Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří,“ říká.

Více souvisejících

Požáry Hasiči Středočeský kraj

Aktuálně se děje

před 50 minutami

před 2 hodinami

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

před 5 hodinami

Vladimir Putin

Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Ilustrační fotografie.

Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz

Tři desítky zdravotníků nad rámec běžného provozu nasadí záchranná služba v hlavním městě po dobu silvestrovských oslav – tradičně nejvytíženějšího dne roku. V ulicích bude vyšší počet posádek i speciální techniky. Nepřehlédnutelný modul Golem bude umístěn stejně jako loni na Staroměstském náměstí.

včera

včera

Vlaky

Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit

Oslava příchodu nového roku znamená tradiční menší zájem o cestování. Provoz na železnici se proto utlumí už ve večerních hodinách. Sváteční klid na železnici se však během Nového roku rychle změní a odpoledne se již očekává ve vlacích rušno. České dráhy jsou připraveny posílit vlaky na nejvíce vytížených dálkových linkách a doporučují zákazníkům rezervaci míst. 

včera

včera

včera

Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka

Motoristé trvají na tom, aby se poslanec Filip Turek stal ministrem životního prostředí. Potvrdil to předseda strany a místopředseda vlády Petr Macinka. K Turkovi má výhrady prezident Petr Pavel, který dal najevo, že ho nechce do funkce jmenovat.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy