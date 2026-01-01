Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob.
"Silvestrovskou noc hodnotíme jako průměrnou a výrazně se nelišící od těch minulých. Přijali jsme stovky hlášení o rušení nočního klidu a evidovali dopravní nehody ovlivněné počasím. Operační důstojníci řešili nižší stovky oznámení ohledně používání pyrotechniky," uvedla policie ve čtvrtek na sociální síti X.
Strážci zákona nicméně zmínili závažné události na jihu Čech, kde došlo k těžkým zraněním. "V Táboře jsme asistovali u pádu muže z 6. patra a v Českých Budějovicích pak u manipulace s pyrotechnikou kategorie F4, která skončila amputací obou zápěstí," sdělili.
Policie se podělila i o dvě dobré zprávy. Úspěšné bylo pátrání po pohřešované šestileté dívce v Královéhradeckém kraji. Najít se povedlo i chodkyni pohybující se po frekventované dálnici D11.
Policisté přijali příslušná bezpečnostní opatření kvůli novoročním oslavám. Ve vytipovaných lokalitách a v místech s vyšší koncentrací osob se lidé mohli setkat s uniformovanými policisty, kteří mohli být vyzbrojeni dlouhými zbraněmi. V rámci čistě preventivního opatření byly nasazeny tisíce příslušníků.
Policie také dopředu informovala, že nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě na území České republiky.
Počasí v Česku se až do prvního lednového víkendu neobejde bez výstrah. Varování meteorologů začne platit během silvestrovského dopoledne. Dnes a v dalších dvou dnech hrozí vydatné sněžení, sněhové jazyky či závěje i silný vítr.
Zdroj: Jan Hrabě