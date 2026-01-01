Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. ledna 2026 9:55

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

"Silvestrovskou noc hodnotíme jako průměrnou a výrazně se nelišící od těch minulých. Přijali jsme stovky hlášení o rušení nočního klidu a evidovali dopravní nehody ovlivněné počasím. Operační důstojníci řešili nižší stovky oznámení ohledně používání pyrotechniky," uvedla policie ve čtvrtek na sociální síti X. 

Strážci zákona nicméně zmínili závažné události na jihu Čech, kde došlo k těžkým zraněním. "V Táboře jsme asistovali u pádu muže z 6. patra a v Českých Budějovicích pak u manipulace s pyrotechnikou kategorie F4, která skončila amputací obou zápěstí," sdělili.

Policie se podělila i o dvě dobré zprávy. Úspěšné bylo pátrání po pohřešované šestileté dívce v Královéhradeckém kraji. Najít se povedlo i chodkyni pohybující se po frekventované dálnici D11.

Policisté přijali příslušná bezpečnostní opatření kvůli novoročním oslavám. Ve vytipovaných lokalitách a v místech s vyšší koncentrací osob se lidé mohli setkat s uniformovanými policisty, kteří mohli být vyzbrojeni dlouhými zbraněmi. V rámci čistě preventivního opatření byly nasazeny tisíce příslušníků. 

Policie také dopředu informovala, že nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě na území České republiky.  

včera

Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Související

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.
Ilustrační fotografie.

Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz

Tři desítky zdravotníků nad rámec běžného provozu nasadí záchranná služba v hlavním městě po dobu silvestrovských oslav – tradičně nejvytíženějšího dne roku. V ulicích bude vyšší počet posádek i speciální techniky. Nepřehlédnutelný modul Golem bude umístěn stejně jako loni na Staroměstském náměstí.

Více souvisejících

Silvestr Policie ČR

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 4 hodinami

včera

V Rudolfinu se lidé loučí s Jiřím Bartoškou. (20.5.2025)

Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Česko letos přišlo o několik výrazných osobností, které je dobré si v závěru roku připomenout. O tvář přišel karlovarský filmový festival, s někdejším nejvyšším představitelem se musela rozloučit tuzemská církev. Odešel také držitel prestižní filmové ceny Oscar. 

včera

včera

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

včera

včera

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

včera

Vladimir Putin

Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

včera

včera

včera

Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr

Počasí v Česku se až do prvního lednového víkendu neobejde bez výstrah. Varování meteorologů začne platit během silvestrovského dopoledne. Dnes a v dalších dvou dnech hrozí vydatné sněžení, sněhové jazyky či závěje i silný vítr. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy