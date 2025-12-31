Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

31. prosince 2025 10:07

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

Policie ve středu ráno informovala, že všechna její krajská ředitelství zahajují bezpečnostní opatření k letošním oslavám konce roku. Ve vytipovaných lokalitách a v místech s vyšší koncentrací osob se tak lidé v následujících hodinách setkají s uniformovanými policisty, kteří mohou být i vyzbrojeni dlouhými zbraněmi. 

"Do služby jsou nasazeny tisíce policistů a policistek a stejně jako loňský rok se jedná o čistě preventivní opatření. Aktuálně nemáme žádné informace o konkrétní hrozbě, která by měla na našem území hrozit," uvedla policie na sociální síti X.

Strážci zákona připomněli, že velkým tématem silvestrovských oslav bude letos i používání pyrotechniky. "Prosíme, seznamte se s místními vyhláškami, koukněte na mapu a ověřte si, kde je její používání možné a pojďme být maximálně ohleduplní kvůli všem zvířatům," vzkázali policisté. 

Policie také vyzvala řidiče k opatrnosti na cestách. V té souvislosti zmínila, že předběžné statistiky dopravní nehodovosti za končící rok jsou příznivější než v předchozím roce. Letos přišlo na silnicích o život 427 lidí. Evidováno je něco málo přes 85 tisíc nehod. 

