Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.
Policie ve středu ráno informovala, že všechna její krajská ředitelství zahajují bezpečnostní opatření k letošním oslavám konce roku. Ve vytipovaných lokalitách a v místech s vyšší koncentrací osob se tak lidé v následujících hodinách setkají s uniformovanými policisty, kteří mohou být i vyzbrojeni dlouhými zbraněmi.
"Do služby jsou nasazeny tisíce policistů a policistek a stejně jako loňský rok se jedná o čistě preventivní opatření. Aktuálně nemáme žádné informace o konkrétní hrozbě, která by měla na našem území hrozit," uvedla policie na sociální síti X.
Strážci zákona připomněli, že velkým tématem silvestrovských oslav bude letos i používání pyrotechniky. "Prosíme, seznamte se s místními vyhláškami, koukněte na mapu a ověřte si, kde je její používání možné a pojďme být maximálně ohleduplní kvůli všem zvířatům," vzkázali policisté.
Policie také vyzvala řidiče k opatrnosti na cestách. V té souvislosti zmínila, že předběžné statistiky dopravní nehodovosti za končící rok jsou příznivější než v předchozím roce. Letos přišlo na silnicích o život 427 lidí. Evidováno je něco málo přes 85 tisíc nehod.
Související
Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz
Veselý konec roku? Silvestrovská noc bývala v minulosti mnohdy poznamenána tragédiemi
Silvestr , Policie ČR , Dopravní nehody
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví
před 1 hodinou
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
před 2 hodinami
Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert
před 3 hodinami
Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr
včera
Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz
včera
Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz
včera
Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit
včera
Tragédie na D35. Muž nepřežil střet s náklaďákem, ráno se stala další nehoda
včera
Policie řešila potyčku v Brně. Někteří účastníci skončili v nemocnici
včera
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
včera
Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin
včera
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
včera
Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok
včera
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
včera
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
včera
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
včera
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
včera
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
včera
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
včera
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí doprovázené mrazem, sněžením a nepříjemným větrem. Podle aktuální předpovědi meteorologů nás čeká týden, kdy se teploty budou pohybovat kolem bodu mrazu a řidiči by si měli dávat pozor zejména na ranní náledí a sněhové jazyky ve vyšších polohách.
Zdroj: Libor Novák