Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz

30. prosince 2025 21:53

Tři desítky zdravotníků nad rámec běžného provozu nasadí záchranná služba v hlavním městě po dobu silvestrovských oslav – tradičně nejvytíženějšího dne roku. V ulicích bude vyšší počet posádek i speciální techniky. Nepřehlédnutelný modul Golem bude umístěn stejně jako loni na Staroměstském náměstí.

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na Václavském náměstí bude i v letošním roce předpokládaným hlavním dějištěm oslav v metropoli Staroměstské náměstí. Zde záchranná služba umístí nedaleko orloje modul Golem, který bude sloužit jako stanoviště prvotního ošetření pacientů s kapacitou až 12 lůžek. O pacienty zde budou pečovat lékař, zdravotničtí záchranáři a další zdravotníci. 

K dispozici budou mít záchranáři také čtyřkolku Polaris pro rychlý průjezd zaplněným centrem města a speciální technicko-logistické vozidlo Iveco, které vytváří zázemí pro zasahující personál a kromě jiného obsahuje i další zásoby spotřebního zdravotnického materiálu. 

K transportu stabilizovaných pacientů k následné péči v nemocnicích bude připravena i zdravotnická dopravní služba ZZS HMP. Na Staroměstském náměstí pak budou umístěny až tři záchranářské posádky v sanitních vozech, aby se pomoc pacientům na zaplněném náměstí dostala co nejdříve.

Další dvě záchranářské posádky budou umístěny na Václavském náměstí, a to v jeho horní části nedaleko sochy sv. Václava a pak u ústí Vodičkovy ulice.

Tísňová volání na lince 155 bude přijímat plně obsazený dispečink a o posilové posádky budou navýšeny i základny napříč hlavním městem. Na základně Kundratka budou připraveny k okamžitému nasazení další speciální vozidla jako evakuační speciál Fénix a terénní speciál Atego.

Posilové prostředky v samotném centru města budou plně operativní přibližně od 19:00 a s jejich nasazením se počítá minimálně do 3:00. 

Při poslední silvestrovské noci a v prvních hodinách Nového roku zasahovala záchranná služba v Praze celkem u 348 případů. V přímé souvislosti s novoročními oslavami byla stovka událostí.

Ilustrační fotografie.

