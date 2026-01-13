Nemocnice se kvůli ledovce plní zraněnými. Pražská záchranka vyhlásila traumaplán

Českou republiku v úterý zasáhla silná ledovka, která způsobila rozsáhlé komplikace v dopravě a vedla k extrémnímu nárůstu úrazů. Situace v hlavním městě se vyostřila natolik, že pražská záchranná služba musela před devátou hodinou ranní vyhlásit takzvaný traumaplán. Toto opatření umožňuje záchranářům efektivněji řídit výjezdy a prioritně se věnovat pacientům, kteří jsou v přímém ohrožení života.
Jen během dopoledne vyjížděly sanitky v Praze k téměř stovce případů, kdy lidé utrpěli zranění po pádu na zledovatělých chodnících. Velký nápor pocítily i pražské nemocnice, kam sanitní vozy přivážely jednoho pacienta za druhým, nejčastěji se zlomeninami nebo poraněním nohou. Nemocniční zařízení musela na urgentní příjmy povolat posily, aby byla schopna nápor zraněných chodců i účastníků nehod zvládnout.
Velmi vážná situace panuje také v Moravskoslezském kraji, kde policie od rána eviduje desítky dopravních nehod. Dopravu zde komplikuje nejen ledovka, ale i vytrvalé sněžení, které uvěznilo mnoho kamionů v kopcích. Kritická místa se nacházejí zejména na Bruntálsku a Novojičínsku, kde musely být některé klíčové úseky silnic první třídy opakovaně uzavřeny kvůli vyprošťování uvízlých nákladních vozů.
Problémy se nevyhnuly ani Libereckému kraji, kde silničáři bojují s nesjízdnými úseky v chráněných oblastech, které nelze ošetřovat solí. Dopoledne zde navíc provoz na hlavním tahu mezi Jítravou a Bílým Kostelem zablokoval havarovaný kamion, který zůstal zaklíněný přes celou šířku vozovky. I když se některé uzavřené trasy pro nákladní dopravu podařilo otevřít dříve, řada vedlejších silnic zůstává sjízdná jen s maximální opatrností.
Meteorologové varují, že nebezpečné podmínky mohou na mnoha místech přetrvávat po celý den. Kromě silniční dopravy hlásí potíže i železnice a městská hromadná doprava ve velkých aglomeracích, jako je Ostrava. Lidé by měli omezit vycházení na minimum a řidiči by měli vyjíždět pouze v nezbytných případech a s plnou zimní výbavou.
24. prosince 2025 17:03
Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty
Související
Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava
Česko pokryla ledovka, stojí vlaky i MHD. Pokud nemusíte, nevycházejte, žádají dopravci
náledí , Počasí , Záchranná služba
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Nemocnice se kvůli ledovce plní zraněnými. Pražská záchranka vyhlásila traumaplán
před 1 hodinou
Vláda si jde pro důvěru Sněmovny. SPD neví, jestli ji podpoří, opozice chce za skandální výroky pád Okamury
před 1 hodinou
Trump uvalil cla na země obchodující s Íránem a zvažuje raketové údery. Čína se bouří
před 2 hodinami
Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava
před 2 hodinami
Česko pokryla ledovka, stojí vlaky i MHD. Pokud nemusíte, nevycházejte, žádají dopravci
před 4 hodinami
Počasí se v příštích dnech neuklidní. Hrozí mrznoucí mlhy i další ledovka
včera
Rusové zaútočili u ukrajinského pobřeží na dvě zahraniční lodě
včera
Rozhodnuto. Posádka ISS se poprvé v historii kvůli zdravotním problémům vrací na Zemi
včera
Mrtvých v Íránu je už 650. Chameneí slaví vítězství nad nepřáteli
včera
Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec
včera
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
včera
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
včera
Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi
včera
Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal
včera
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
včera
Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná
včera
Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo
včera
Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili
včera
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
včera
Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku
Britské ministerstvo obrany oznámilo zahájení ambiciózního projektu s kódovým označením Nightfall, jehož cílem je vyvinout novou generaci taktických balistických střel pro Ukrajinu. Tento krok má výrazně posílit palebnou sílu ukrajinské armády v jejím boji proti ruské agresi a umožnit jí zasahovat cíle hluboko v týlu nepřítele. Británie tímto krokem potvrzuje svůj dlouhodobý závazek podporovat obranyschopnost Kyjeva i v roce 2026.
Zdroj: Libor Novák