Předpověď počasí na nadcházející dny nepotěší řidiče ani příznivce slunečného počasí. Dnešek se ponese ve znamení zatažené oblohy a místy se objeví mlhy, které mohou být i mrznoucí. V severní polovině území se očekává déšť, přičemž na severní Moravě hrozí tvorba nebezpečné ledovky. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi -1 a +4 °C, ale jihozápad Čech a části Slezska se mohou těšit až na 6 °C.
Pátek přinese velmi podobný ráz počasí s nízkou oblačností a ojedinělým mrholením či slabým sněžením. Nejnižší noční teploty klesnou až k -6 °C v místech, kde se obloha přechodně vyjasní. Přes den rtuť teploměru vyšplhá maximálně ke 3 °C. Meteorologové varují především řidiče v oblasti Českomoravské vrchoviny, kde se kvůli mrznoucím mlhám a vlhkosti začne tvořit námraza.
Víkend bude ve znamení sílícího větru a pokračujících šedivých dnů. Sobota i neděle nabídnou převážně zataženou oblohu, i když na horách a postupně i na východě republiky se může místy ukázat slunce. Denní maxima zůstanou v rozmezí -2 až +4 °C. Klidný vzduch však vystřídá čerstvý jihovýchodní vítr, který zejména na Vysočině dosáhne v nárazech až 70 km/h.
Právě Českomoravská vrchovina zůstane rizikovou oblastí po celé nadcházející dny. Kombinace silného větru a mrznoucího mrholení zde bude způsobovat tvorbu výrazné námrazy na silnicích i stromech.
Rozptylové podmínky navíc zůstanou mírně nepříznivé, což pocítí zejména obyvatelé ve větších aglomeracích. Pokud plánujete cestu přes hory nebo Vysočinu, doporučuje se zvýšená opatrnost a sledování aktuální situace na silnicích.
Podle slavného výroku Ernesta Hemingwaye člověk bankrotuje dvěma způsoby: nejdříve postupně a pak najednou. Mnozí odpůrci íránského teokratického systému doufali, že současné masové nepokojí znamenají právě onu druhou, náhlou fázi konce. Dosavadní vývoj však naznačuje, že pokud režim skutečně směřuje k zániku, nachází se stále v procesu postupného a vleklého úpadku. Poslední týdny sice představují pro Teherán jednu z největších krizí za desítky let, ale jeho mocenské struktury zatím vykazují značnou odolnost.
Zdroj: Libor Novák