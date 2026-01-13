Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava

Situace na českých silnicích je dnes od brzkého rána velmi kritická kvůli silné ledovce, která ochromila dopravu v mnoha regionech. Český hydrometeorologický ústav varuje, že komplikace se stupňují zejména ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní i střední Moravě.
Velké problémy hlásí také Pardubicko, přičemž v těchto oblastech zůstávají teploty vzduchu i zemského povrchu stále pod bodem mrazu. Během noci napršelo na mnoha místech tři až šest milimetrů srážek, které okamžitě namrzaly a vytvořily silnou vrstvu ledu.
Největší dopravní kolaps nastal v Praze, Brně a jejich okolí, kde ranní špička naráží na extrémně kluzký povrch vozovek. I když jsou hlavní tahy většinou ošetřeny solí, menší silnice a chodníky zůstávají nebezpečné a pokryté ledem.
Zatímco na západě a jihozápadě Čech už teploty stoupají, v Karlovarském kraji a jižních Čechách jsou povrchy stále promrzlé. Aktuálně se dešťové srážky přesouvají přes východní Vysočinu a Moravu, zatímco ve Slezsku stále převládá sněžení.
Pozitivní zprávou je, že srážkové pásmo se od severozápadu postupně vytrácí a další výrazný déšť meteorologové v nejbližší době neočekávají. Ledovka se však na mnoha místech udrží po celé dopoledne a v některých lokalitách může komplikovat život až do odpoledních hodin.
Odborníci sledují hranici tání srážek pomocí radarových dat, která jasně ukazují přechod mezi nebezpečným mrznoucím deštěm a sněhem. Řidiči i chodci by měli být maximálně obezřetní a sledovat aktuální vývoj teplot, které se mohou lišit od teploty samotného povrchu.
Po vydatném sněžení v pátek a sobotu se v neděli nad Prahou vyjasnilo a město se ocitlo v pohádkové zimní kulise. Lidé využili slunečný den k zimním radovánkám a pobytu venku. Podívejte se, jak tyto okamžiky zachytil náš fotograf.
Zdroj: Adam Skála