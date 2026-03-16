Počasí bude příští víkend slunečné, zkazí ho ale občasný déšť

Příští víkend přinese do České republiky stabilní a převážně slunečné počasí, které potěší milovníky jarních paprsků.
Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ.cz nás od soboty až do pondělí čeká obloha jasná nebo jen polojasná. Ačkoliv se může přechodně objevit zvětšená oblačnost, srážky budou spíše výjimečné. Pokud se přeháňky vyskytnou, v nižších polohách budou dešťové, zatímco na horách by měly zůstat převážně sněhové.
Zatímco přes den nás čekají příjemné teploty, noci budou stále připomínat, že jaro je teprve v rozpuku. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +4 až 0 °C. V místech, kde dojde k úplnému uklidnění větru, však musíme počítat s mrazíky, kdy rtuť teploměru může klesnout až k -2 °C. Řidiči i zahrádkáři by proto měli být v nočních a ranních hodinách obezřetní.
Denní maxima budou mít v průběhu sledovaného období vzestupnou tendenci. Během soboty a neděle se teploty vyšplhají na solidních 8 až 13 °C, což v kombinaci se slunečním svitem vytvoří ideální podmínky pro venkovní aktivity. Postupně k nám začne proudit teplejší vzduch, který se naplno projeví v závěru období, tedy pravděpodobně během pondělí.
V pondělí by se měl příliv tepla zintenzivnit a denní teploty se vyhoupnou na velmi příjemných 11 až 16 °C. Tento skok zajistí, že začátek nového pracovního týdne bude působit už ryze jarním dojmem.
Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.
Zdroj: Libor Novák