Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. ledna 2026 21:59

Záchranná služba, ilustrační fotografie.
Záchranná služba, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Náročnou šichtu mají za sebou záchranáři z Frýdku-Místku. Stala se jim totiž málo vídaná věc. Během necelé čtvrthodinky byli povoláni hned ke čtyřem případům. Šlo například o ženu v bezvědomí či o dítě zraněné při dopravní nehodě. 

Jak informovali moravskoslezští krajští záchranáři, čtyři vážné případy během 13 minut se sešly v pondělí odpoledne ve Frýdku-Místku. Na základně přitom byly k dispozici jen dva týmy záchranářů, protože jedna posádka zasahovala u ženy se zástavou oběhu ve Václavovicích

"Pracovníci operačního střediska však museli zajistit poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ve všech čtyřech následně nahlášených případech, a to i přes aktuálně nedostatečný počet volných sil a prostředků," uvedla krajská záchranná služba na webu

První zásah byl po půl čtvrté odpoledne u starší ženy v bezvědomí. O pouhé dvě minuty později vyrazili zdravotníci k podchlazenému muži k řece Ostravici. Za další minutu přišlo oznámení o dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu automobilu s kočárkem. Na místo byl vyslán i vrtulník. 

"Pětiměsíční děťátko bylo po vyšetření a poskytnutí potřebné péče transportováno do ostravské Fakultní nemocnice, a to ve stabilizovaném stavu," sdělili záchranáři s tím, že na místě pracovala interventka. 

"Posledním výjezdem v krátkém čase byl urgentní překlad pacienta s akutním srdečním infarktem z frýdecko-místecké nemocnice do kardiologického centra Městské nemocnice Ostrava. Byla pro něj vyslána posádka z Ostravy," dodala záchranka. 

včera

Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků

Ilustrační foto

Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli

Rakouské Alpy se potýkají s tragickou bilancí, kterou si vyžádaly tři ničivé laviny během jediného dne. Celkem osm lidí přišlo o život poté, co se v různých částech země uvolnily masy sněhu. Horská služba i policie potvrzují, že podmínky v horách jsou v současné době extrémně nebezpečné.

Zdroj: Jan Hrabě

