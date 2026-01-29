Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy

Náročnou šichtu mají za sebou záchranáři z Frýdku-Místku. Stala se jim totiž málo vídaná věc. Během necelé čtvrthodinky byli povoláni hned ke čtyřem případům. Šlo například o ženu v bezvědomí či o dítě zraněné při dopravní nehodě.
Jak informovali moravskoslezští krajští záchranáři, čtyři vážné případy během 13 minut se sešly v pondělí odpoledne ve Frýdku-Místku. Na základně přitom byly k dispozici jen dva týmy záchranářů, protože jedna posádka zasahovala u ženy se zástavou oběhu ve Václavovicích
"Pracovníci operačního střediska však museli zajistit poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ve všech čtyřech následně nahlášených případech, a to i přes aktuálně nedostatečný počet volných sil a prostředků," uvedla krajská záchranná služba na webu.
První zásah byl po půl čtvrté odpoledne u starší ženy v bezvědomí. O pouhé dvě minuty později vyrazili zdravotníci k podchlazenému muži k řece Ostravici. Za další minutu přišlo oznámení o dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu automobilu s kočárkem. Na místo byl vyslán i vrtulník.
"Pětiměsíční děťátko bylo po vyšetření a poskytnutí potřebné péče transportováno do ostravské Fakultní nemocnice, a to ve stabilizovaném stavu," sdělili záchranáři s tím, že na místě pracovala interventka.
"Posledním výjezdem v krátkém čase byl urgentní překlad pacienta s akutním srdečním infarktem z frýdecko-místecké nemocnice do kardiologického centra Městské nemocnice Ostrava. Byla pro něj vyslána posádka z Ostravy," dodala záchranka.
