Ledovka způsobila hromadnou nehodu na D1. Záchranáři vyhlásili traumaplán

Ledovka způsobila v pátek ráno a dopoledne velké problémy v automobilové dopravě. Dálnici D1 uzavřela hromadná nehoda nejméně dvou desítek vozidel. V Jihomoravském kraji byl dokonce vyhlášen traumaplán.
Hromadná nehoda se stala na 215. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna, informovali zasahující krajští hasiči na sociální síti. Do havárie na úseku přibližně 300 metrů se zapojilo přibližně dvacet vozidel. "Provádíme úklid komunikace," uvedli hasiči.
Vyšetřováním události se zabývají policisté, kteří museli dálnici v místě nehody uzavřít. Informace o počtu zraněných nejsou k dispozici. Krajská záchranná služba ale již před devátou hodinou vyhlásila traumaplán.
"Od rána jsme vyslali naše prostředky k téměř dvěma desítkám dopravních nehod, ošetřili jsme zatím 16 zraněných. Kromě toho však evidujeme velký počet pacientů, kteří si přivodili úraz po pádu na náledí. V tuto chvíli jsou jich téměř tři desítky, jedná se především o poranění hlavy, rukou a nohou," sdělili záchranáři.
Krajští hasiči už v 9 hodin ráno evidovali 34 dopravních nehod, u kterých museli zasahovat. Jde o pětinásobek denního průměru. Policie již před šestou hodinou ranní upozorňovala na nebezpečí ledovky, především na Brněnsku a Vyškovsku.
Meteorologové ráno uvedli, že ledovka se tvoří zejména na Brněnsku. "V oblasti Moravy a Slezska je nízká oblačnost vertikálně hodně mohutná (dle sondážního měření z Prostějova o půlnoci kolem 400 m). Na řadě míst tak mrholí a srážky namrzají s tvorbou slabé ledovky," vysvětlil hydrometeorologický ústav na síti X s tím, že radary mrholení nevidí a stanice ho detektují jen částečně.
