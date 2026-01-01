Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf

Válka na Ukrajině, která vypukla na konci února 2022, se již protáhla až do roku 2026. Lídři obou stran konfliktu přednesli své novoroční projevy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že mírová dohoda je téměř hotová. Ruský protějšek Vladimir Putin podle svých slov věří ve vítězství Moskvy.
Zelenskyj ve svém dvacetiminutovém projevu zopakoval, že mírová dohoda, kterou se snaží zprostředkovat Američané, je z 90 procent hotová. Zbývajících deset procent ale podle jeho slov rozhodne o osudu míru, Ukrajiny a Evropy.
Ukrajinský prezident zároveň zdůraznil, že Kyjev nechce mír za každou cenu. Ukrajinci si podle svého lídra přejí konec války, nikoliv konec vlastního státu. Podotkl, že stažení vojáků z Donbasu by znamenalo, že "je všemu konec". Poděkoval také zahraničním partnerům, kteří podporují jeho zemi.
Zelenskyj po posledním jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem prohlásil, že Washington nabízí bezpečnostní záruky na dobu 15 let. "Podpisy pod slabými dohodami jen podněcují válku," poznamenal pak v novoročním projevu. "Buď svět zastaví ruskou válku, anebo Rusko zatáhne svět do své války," vzkázal ukrajinský prezident.
Putin se ve výrazně kratší novoroční řeči nechal slyšet, že věří ruským vojákům a v jejich vítězství na Ukrajině. Pro probíhající válku opět používal termín "speciální vojenská operace". "Snažíme se přinášet radost a teplo skrze péči o ty, kteří podporu potřebují, a samozřejmě stát po boku našich hrdinů – účastníků speciální vojenské operace – slovem i činem," dodal.
Moskva momentálně kontroluje asi 75 procent území Doněcké oblasti a prakticky celou Luhanskou oblast. Právě otázka budoucnosti těchto oblastí se zdá být největší překážkou v mírových jednáních, protože Kreml odmítá jakýkoliv kompromis a požaduje stažení Ukrajinců z Doněcku a Luhansku.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin , Ukrajina , Rusko
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc
před 1 hodinou
Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění
před 2 hodinami
Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf
před 3 hodinami
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. V baru došlo ke smrtícímu výbuchu
před 4 hodinami
Výhled počasí na leden. Meteorologové nastínili, jak v Česku bude
včera
Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti
včera
Silvestrovský požár. Hasiči bojují s plameny, které zachvátily bývalý hotel Rabyně
včera
Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha
včera
Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách
včera
Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění
včera
Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina
včera
Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila
včera
Izrael stanovil nová pravidla pro humanitární organizace. Některé skončí
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové upřesnili varování kvůli sněhu a větru
včera
Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci
včera
Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu
včera
Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví
včera
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
včera
Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert
včera
Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr
Počasí v Česku se až do prvního lednového víkendu neobejde bez výstrah. Varování meteorologů začne platit během silvestrovského dopoledne. Dnes a v dalších dvou dnech hrozí vydatné sněžení, sněhové jazyky či závěje i silný vítr.
Zdroj: Jan Hrabě