Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf

Lucie Podzimková

1. ledna 2026 9:08

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Válka na Ukrajině, která vypukla na konci února 2022, se již protáhla až do roku 2026. Lídři obou stran konfliktu přednesli své novoroční projevy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že mírová dohoda je téměř hotová. Ruský protějšek Vladimir Putin podle svých slov věří ve vítězství Moskvy. 

Zelenskyj ve svém dvacetiminutovém projevu zopakoval, že mírová dohoda, kterou se snaží zprostředkovat Američané, je z 90 procent hotová. Zbývajících deset procent ale podle jeho slov rozhodne o osudu míru, Ukrajiny a Evropy. 

Ukrajinský prezident zároveň zdůraznil, že Kyjev nechce mír za každou cenu. Ukrajinci si podle svého lídra přejí konec války, nikoliv konec vlastního státu. Podotkl, že stažení vojáků z Donbasu by znamenalo, že "je všemu konec". Poděkoval také zahraničním partnerům, kteří podporují jeho zemi.

Zelenskyj po posledním jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem prohlásil, že Washington nabízí bezpečnostní záruky na dobu 15 let. "Podpisy pod slabými dohodami jen podněcují válku," poznamenal pak v novoročním projevu. "Buď svět zastaví ruskou válku, anebo Rusko zatáhne svět do své války," vzkázal ukrajinský prezident. 

Putin se ve výrazně kratší novoroční řeči nechal slyšet, že věří ruským vojákům a v jejich vítězství na Ukrajině. Pro probíhající válku opět používal termín "speciální vojenská operace". "Snažíme se přinášet radost a teplo skrze péči o ty, kteří podporu potřebují, a samozřejmě stát po boku našich hrdinů – účastníků speciální vojenské operace – slovem i činem," dodal. 

Moskva momentálně kontroluje asi 75 procent území Doněcké oblasti a prakticky celou Luhanskou oblast. Právě otázka budoucnosti těchto oblastí se zdá být největší překážkou v mírových jednáních, protože Kreml odmítá jakýkoliv kompromis a požaduje stažení Ukrajinců z Doněcku a Luhansku. 

Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

