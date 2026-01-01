Pohonné hmoty už zlevňovaly jen nepatrně. Expert řekl, co přinese tento rok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. ledna 2026 20:05

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Zlevňování pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku na konci uplynulého roku zpomalilo. Ceny paliv nicméně i v posledních dnech nepatrně klesaly. Benzin je momentálně nejlevnější za několik let. 

Nejprodávanější benzin Natural 95 v posledních dnech zlevnil o čtyři haléře na 33,31 Kč za litr. Nafta zůstává levnější, její cena klesla za týden o sedm haléřů na 32,55 Kč za litr. Natural 95 je momentálně nejlevnější za více než čtyři roky. 

Podle ekonoma Lukáše Kovandy zlevní pohonné hmoty i v dalších dnech, a to přibližně o deset haléřů na litr. "Od poloviny prosince 2025 totiž sice ropa Brent na světovém trh zdražila, ale dopad tohoto zdražení je tlumený posílením české měny vůči dolaru ve stejném období. K růstu cen pohonných hmot tedy není příliš důvod, i proto, že cena velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu znatelně klesá," uvedl expert. 

Ropa v loňském roce citelně zlevnila kvůli globálnímu nadbytku produkce ropy nad poptávkou. Letos se očekává ještě výraznější produkční přebytek. 

"Tradiční těžaři z kartelu OPEC v čele se Saúdskou Arábií a jejich spojenci v čele s Ruskem totiž od první poloviny loňska navyšují těžbu citelně nad poptávanou úroveň, aby vzali části podílu na globálním trhu právě americkým břidličným těžařům, kteří těží při vyšších nákladech a levná ropa je pro ně tak větším problémem než například pro saúdskoarabské producenty, těžící při nákladech nižších," dodal Kovanda. 

