Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas

Lucie Podzimková

1. ledna 2026 22:10

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump ocenil informaci, že slavný herec George Clooney přijal francouzské občanství. Trump kritizuje Clooneyho, jenž v poslední prezidentské volbě podporoval jeho soupeře, opakovaně. 

Trump na úvod zmínil, že má dobrou zprávu. "George a Amal Clooneyovi, dva z nejhorších politických prognostiků všech dob, se oficiálně stali občany Francie, která je - bohužel - uprostřed velkého problému s kriminalitou kvůli jejímu absolutně šílenému řešení imigrace," napsal na síti Truth Social. 

Slavný herec byl podle prezidenta známější kvůli politice. "Vůbec nebyl filmovou hvězdou, byl jen průměrným chlapem, který si konstantně stěžoval na zdravý rozum v politice," dodal šéf Bílého domu. 

Clooney během předloňské prezidentské kampaně v USA napsal kritický sloupek pro prestižní deník New York Times. Proto mu je přisuzován podíl na tom, že bývalý prezident Joe Biden se nakonec rozhodl nekandidovat proti Trumpovi. Ten tak nakonec porazil Kamalu Harrisovou. 

"Měli jsme šanci," řekl herec v nedávném rozhovoru pro americkou stanici CBS s tím, že by text napsal znovu. Připustil nicméně, že kandidatura viceprezidentky byla chybou. "Je to těžké, když smyslem kandidatury je to, že nejste tamten člověk (Biden). Je těžké, měla velmi těžký úkol," konstatovala hollywoodská hvězda. 

Harrisová se stala kandidátkou Demokratů na amerického prezidenta předloni v červenci, když se Biden rozhodl odstoupit z voleb. V listopadových volbách pak jasně prohrála s Trumpem, který získal hlasy 312 volitelů. Viceprezidentka si zajistila jen 226 hlasů. 

včera

Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci

Související

Více souvisejících

Donald Trump George Clooney USA (Spojené státy americké) Francie

Aktuálně se děje

před 47 minutami

před 1 hodinou

Tomáš Plekanec

Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno

Než se stihl s námi všemi rozloučit rok 2025, stihli naopak hned dva extraligové kluby sáhnout ke změnám na lavičkách. Zatímco jedna z nich byla nečekaná, o druhé už se spekulovalo delší dobu. Ta nečekaná přišla z Třince, který v době, kdy moravskoslezský celek atakuje nejvyšší příčky extraligové tabulky, opouští úspěšný stratég Zdeněk Moták. Druhá změna je z kategorie očekávaných, neboť se jedná o konec Davida Čermáka na lavičce Kladna. To se už delší dobu trápí a neustále se tak předposlednímu celku ztenčuje náskok před posledním Litvínovem.

před 2 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Petr Pavel

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Pavel Nečas

Zemřel známý herec Pavel Nečas

Česko zasáhla hned na Nový rok první smutná zpráva roku 2026. Na Silvestra ve věku 59 let zemřel známý divadelní, televizní a filmový herec či moderátor Pavel Nečas. 

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Ilustrační fotografie.

Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

V Rudolfinu se lidé loučí s Jiřím Bartoškou. (20.5.2025)

Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Česko letos přišlo o několik výrazných osobností, které je dobré si v závěru roku připomenout. O tvář přišel karlovarský filmový festival, s někdejším nejvyšším představitelem se musela rozloučit tuzemská církev. Odešel také držitel prestižní filmové ceny Oscar. 

včera

včera

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

včera

Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách

Cestující v pražské hromadné dopravě se od ledna musí připravit na některé změny. Na Nový rok začnou platit nové přepravní podmínky, které například upravují pravidla pro jízdu metrem s elektrokolem či elektrokoloběžkou. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy