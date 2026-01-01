Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas

Americký prezident Donald Trump ocenil informaci, že slavný herec George Clooney přijal francouzské občanství. Trump kritizuje Clooneyho, jenž v poslední prezidentské volbě podporoval jeho soupeře, opakovaně.
Trump na úvod zmínil, že má dobrou zprávu. "George a Amal Clooneyovi, dva z nejhorších politických prognostiků všech dob, se oficiálně stali občany Francie, která je - bohužel - uprostřed velkého problému s kriminalitou kvůli jejímu absolutně šílenému řešení imigrace," napsal na síti Truth Social.
Slavný herec byl podle prezidenta známější kvůli politice. "Vůbec nebyl filmovou hvězdou, byl jen průměrným chlapem, který si konstantně stěžoval na zdravý rozum v politice," dodal šéf Bílého domu.
Clooney během předloňské prezidentské kampaně v USA napsal kritický sloupek pro prestižní deník New York Times. Proto mu je přisuzován podíl na tom, že bývalý prezident Joe Biden se nakonec rozhodl nekandidovat proti Trumpovi. Ten tak nakonec porazil Kamalu Harrisovou.
"Měli jsme šanci," řekl herec v nedávném rozhovoru pro americkou stanici CBS s tím, že by text napsal znovu. Připustil nicméně, že kandidatura viceprezidentky byla chybou. "Je to těžké, když smyslem kandidatury je to, že nejste tamten člověk (Biden). Je těžké, měla velmi těžký úkol," konstatovala hollywoodská hvězda.
Harrisová se stala kandidátkou Demokratů na amerického prezidenta předloni v červenci, když se Biden rozhodl odstoupit z voleb. V listopadových volbách pak jasně prohrála s Trumpem, který získal hlasy 312 volitelů. Viceprezidentka si zajistila jen 226 hlasů.
