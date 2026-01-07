Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj

Vztahy mezi Bílým domem a venezuelskou opozicí procházejí nečekanou krizí. Donald Trump, který ještě nedávno označoval svržení Nicoláse Madura za historický úspěch své administrativy, nyní odmítá podpořit Maríu Corinu Machadovou v čele země. Přestože tato držitelka Nobelovy ceny za mír označila americkou intervenci za „velký krok pro svobodu“, u prezidenta narazila na nečekanou překážku – jeho vlastní ambice.
Podle zdrojů deníku The Washington Post pramení Trumpova nechuť z faktu, že Machadová v loňském roce přijala Nobelovu cenu za mír. Americký prezident po tomto prestižním ocenění dlouhodobě touží a skutečnost, že ho opoziční lídryně neodmítla ve prospěch „skutečného strůjce míru“, vnímá jako osobní urážku. V Trumpových očích je přijetí ceny bez jejího okamžitého postoupení Washingtonu „největším hříchem“, který ji v jeho očích diskvalifikoval z role budoucí prezidentky.
Sama Machadová se pokusila situaci zachránit prohlášením pro Fox News, kde uvedla, že se o svou cenu chce s Trumpem podělit. Zdůraznila, že ocenění patří celému venezuelskému lidu a že by prezidentovi ráda osobně poděkovala za pomoc při odstranění diktatury. Zdá se však, že tyto diplomatické obraty na šéfa Bílého domu nezabírají, neboť ten se o ní v posledních dnech vyjádřil s despektem, když prohlásil, že „v zemi nemá respekt“.
Trumpova neochota spolupracovat s demokratickou opozicí otevřela cestu pro kontroverzní řešení. Prozatímní prezidentkou se v pondělí stala dosavadní viceprezidentka a ministryně ropného průmyslu Delcy Rodríguezová. Ta sice patřila k Madurovým nejbližším spojencům, ale Trumpovi slíbila naprostou poslušnost a především neomezený přístup k venezuelskému ropnému bohatství, což je pro Washington v tuto chvíli klíčové.
Zatímco se Nicolás Maduro v New Yorku hájí proti obviněním z pašování drog, Venezuelané zůstávají uvezněni v nejistotě. Demokratické síly kolem Machadové, které věřily, že americký zásah jim umožní převzít moc po zmanipulovaných volbách, jsou nyní na vedlejší koleji. Trumpova administrativa dává jasně najevo, že pro ni není prioritou budování demokracie, ale efektivní správa země pod taktovkou někoho, kdo splní americké požadavky bez ohledu na svou minulost.
Tento obrat vyvolává v mezinárodním společenství značné rozpaky. Mnozí pozorovatelé varují, že upřednostnění Rodríguezové před legitimní opozicí může ve Venezuele vést k další vlně nestability. Pro Donalda Trumpa je však aktuálně důležitější kontrola nad ropou a pocit, že v regionu nikdo nezastiňuje jeho vlastní velikost – natož nositelka ceny, na kterou si sám brousil zuby.
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
Americká operace „Absolutní odhodlání“ v Caracasu, která o uplynulém víkendu vedla k zajetí Nicoláse Madura, vyslala do světa jasný vzkaz: Washington už nehodlá při prosazování svých národních zájmů čekat na mezinárodní souhlas. Jen několik dní po tomto úderu se však pozornost Donalda Trumpa obrátila tisíce kilometrů na sever. Grónsko, strategický ostrov v Arktidě, se stalo dalším bodem v prezidentském itineráři „zajišťování bezpečnosti a zdrojů“.
Zdroj: Libor Novák