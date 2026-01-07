Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná

Evropu v těchto dnech svírá vlna extrémních mrazů a silného sněžení, která v úterý a ve středu způsobila rozsáhlý kolaps v dopravě. Arktické počasí doprovázené první letošní pojmenovanou bouří Goretti ochromilo klíčové letištní uzly, zastavilo železniční spoje a vytvořilo nebezpečné podmínky na silnicích. Meteorologové varují, že intenzita nynějšího ochlazení je pro toto roční období zcela mimořádná.
Nejkritičtější situace panuje na letištích, kde musely být zrušeny stovky letů. Na amsterdamském letišti Schiphol, které patří k nejvytíženějším v Evropě, bylo pro středu odvoláno přes 800 spojů. Společnost KLM navíc varovala před nedostatkem odmrazovací kapaliny pro letadla, což dále komplikuje návrat k běžnému provozu. Pařížská letiště Roissy-Charles de Gaulle a Orly musela po výzvě úřadů snížit počet letů o 40, respektive 25 procent.
Francouzská metropole a její okolí se ve středu ráno probudily pod silnou vrstvou sněhu, která okamžitě zastavila autobusovou dopravu. Francouzská meteorologická služba Météo France vyhlásila varování před sněhem a náledím ve 38 departementech. Úřady v pařížském regionu důrazně doporučily obyvatelům, aby se vyhnuli zbytečnému cestování a pokud možno pracovali z domova, aby se předešlo chaosu na cestách.
Problémy se nevyhnuly ani silniční nákladní dopravě. V jedné třetině francouzských administrativních oblastí byl vydán zákaz jízdy pro kamiony a školní autobusy. Tento krok vyvolal obavy z narušení dodavatelských řetězců, zejména u čerstvých potravin. Podobná opatření zavedlo i Nizozemsko, kde byla lidem doporučena práce z domova a kde se železniční doprava po předchozím výpadku jen pomalu vrací do normálu.
Extrémní mrazy zasáhly také Německo a Velkou Británii. V jižních a východních částech Německa klesly teploty hluboko pod minus 10 stupňů Celsia a většina země je pod sněhovou pokrývkou. Britský meteorologický úřad zaznamenal v hrabství Norfolk nejchladnější noc letošní zimy s teplotou minus 12,5 stupně Celsia a varoval, že nebezpečné zimní podmínky budou na ostrovech přetrvávat po celý zbytek týdne.
Balkánský poloostrov bojuje s kombinací těžkého sněhu a vydatných dešťů, které způsobují záplavy a výpadky elektrického proudu. V Bosně a Hercegovině si počasí vyžádalo tragickou oběť, když v Sarajevu padající strom zatížený sněhem usmrtil ženu. Mnohé silnice v regionu zůstávají zcela nesjízdné a záchranné složky mají plné ruce práce s odstraňováním následků živlu.
Zatímco většina pařížského metra a příměstských vlaků zůstává v provozu, celková situace v evropské dopravě zůstává velmi napjatá. Obchody, které se připravovaly na začátek velkých novoročních výprodejů, očekávají kvůli počasí nižší návštěvnost. Meteorologové i úřady nadále apelují na maximální opatrnost při pohybu venku i na silnicích, dokud mrazivá vlna nepoleví.
Související
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
před 1 hodinou
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
před 2 hodinami
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
před 3 hodinami
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
před 4 hodinami
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
včera
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
včera
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
včera
Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti
včera
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
včera
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
včera
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
včera
Hladový Trump po Venezuele pokukuje po Grónsku. Evropští lídři vzkázali Washingtonu, ať si nechá zajít chuť
včera
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
včera
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
včera
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
včera
Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací
včera
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
včera
Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost
včera
Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange
včera
Netopí se, neteče voda. Tisíce domácností v Praze jsou kvůli havárii bez tepla
Obyvatelé Prahy 4 se dnes musí vypořádat s nepříjemnou komplikací v podobě studených radiátorů a nedostatku teplé vody.
Zdroj: Libor Novák