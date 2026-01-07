Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů

Česko prožívá jeden z nejchladnějších týdnů letošní zimy. Podle dat z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nás čeká mrazivý zbytek týdne, po kterém přijde v pátek zvrat provázený sněžením a nebezpečnou ledovkou. Příští týden se ale mrazy opět vrátí.
Středeční obloha bude převážně polojasná až oblačná, na jihovýchodě území může být i zataženo. Teploty přes den zůstanou hluboko pod bodem mrazu, nejčastěji mezi –7 a –3 °C, na jihu Moravy se mohou vyšplhat k –1 °C. Ranní mrazy však budou citelnější, s minimy mezi –9 a –14 °C. Na horách se může objevit ojedinělé slabé sněžení a řidiči v Čechách by si měli dát pozor na ranní mrznoucí mlhy.
Noc ze středy na čtvrtek bude pravděpodobně vrcholem současné mrazivé vlny. Teploty při vyjasnění spadnou na –11 až –16 °C, přičemž i přes den se maxima udrží mezi –6 a –1 °C. Postupně se začne od západu zatahovat a v Čechách se ojediněle objeví první sněhové přeháňky, které předznamenají blížící se změnu v charakteru počasí.
V pátek dorazí očekávaný zlom. Od západu se rozšíří sněžení, které bude v polohách pod 800 metrů v jihozápadní polovině Čech přecházet v déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť. Právě zde hrozí silná tvorba ledovky. Zatímco na východě republiky bude stále mrazivo (kolem –5 °C), v jihozápadních Čechách se denní maxima vyhoupnou až na +4 °C. Na horách může připadnout až 15 cm nového sněhu.
O víkendu mrazy mírně poleví i na zbytku území. V sobotu a v neděli bude převládat zatažená obloha s občasným sněžením nebo smíšenými srážkami. Denní teploty se budou v sobotu pohybovat kolem nuly, v neděli ale opět klesnou až na -6 °C.
Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Noční teploty budou od pondělí opět klesat až na –13 °C, během dne se budou pohybovat mezi –1 až –6 °C.
