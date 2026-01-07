Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou

Americké ozbrojené síly v severním Atlantiku úspěšně završily dramatickou operaci a zmocnily se ropného tankeru Marinera, který se v uplynulých týdnech snažil uniknout námořní blokádě. Informaci dnes odpoledne oficiálně potvrdilo Evropské velitelství USA (EUCOM). Plavidlo, které se dříve jmenovalo Bella 1 a plulo pod vlajkou Guyany, bylo obsazeno speciálními jednotkami v mezinárodních vodách jižně od Islandu na základě zatykače vydaného americkým federálním soudem.
Podle vyjádření amerických představitelů proběhlo nalodění pod vedením ministerstva vnitřní bezpečnosti za podpory námořnictva. Na palubě se nyní nacházejí agenti federálních úřadů, kteří převzali kontrolu nad plavidlem.
Nejnovější informace o pohybu lodi, získané prostřednictvím služby TankerTrackers, ukazují, že loď Marinera alias Bella 1 po zadržení změnila kurz na východ-jihovýchod, přičemž služba spekuluje, že by se mohla pohybovat směrem ke Skotsku.
Přestože Moskva k lodi původně vyslala ponorku a další válečné lodě jako doprovod, samotný zásah se podle Washingtonu obešel bez ruského vměšování. Americké úřady tak ukončily pronásledování, které trvalo více než dva týdny a začalo neúspěšným pokusem o kontrolu v Karibiku.
Celý incident vyvolal značné napětí kvůli pokusu posádky o změnu identity lodi přímo na volném moři. Poté, co se plavidlo v prosinci vyhnulo blokádě u Venezuely, změnilo název na Marinera, bylo zapsáno do ruského lodního registru a na jeho trup byla narychlo namalována ruská vlajka.
Moskva následně podala diplomatický protest a označila americký postup za nezákonný, ovšem americká strana tyto kroky odmítla uznat s tím, že jde o účelovou kličku k obcházení sankcí.
Dramatický průběh operace dokreslují i záběry ruské státní televize RT, které zachytily lehké vrtulníky MH-6 Little Bird, využívané elitními americkými speciálními silami, jak v těsné blízkosti operují nad tankerem.
Před samotným zásahem monitorovala oblast také spojenecká letadla z Islandu a Velké Británie, která jsou schopna vyhledávat ponorky. USA tímto krokem potvrdily, že hodlají důsledně vymáhat blokádu nařízenou prezidentem Donaldem Trumpem.
Tento zásah je první známou konfiskací lodi s ruskou vlajkou americkými silami v novodobé historii a přichází jen několik dní po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura v Caracasu.
Podle analytiků jde o jasný vzkaz takzvané „stínové flotile“, která pomáhá Rusku, Íránu a Venezuele prodávat ropu navzdory mezinárodním omezením. Tanker Marinera, který byl v době zadržení pravděpodobně prázdný, je nyní pod plnou kontrolou Spojených států.
Související
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem
USA (Spojené státy americké) , lodní doprava , Rusko
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
před 1 hodinou
Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou
před 2 hodinami
Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul
před 2 hodinami
Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem
před 3 hodinami
Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu
před 4 hodinami
Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku
před 5 hodinami
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
před 6 hodinami
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
před 7 hodinami
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
před 8 hodinami
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
před 8 hodinami
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
před 10 hodinami
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
včera
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
včera
Muniční iniciativu nezrušíme, potvrdil Babiš. Česko ale na Ukrajinu vojáky nepošle
včera
Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti
včera
Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu
včera
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
včera
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
včera
Hladový Trump po Venezuele pokukuje po Grónsku. Evropští lídři vzkázali Washingtonu, ať si nechá zajít chuť
včera
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
Představitelé hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v uplynulých dnech ostře vystoupili proti dalšímu financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Okamury je nepřípustné, aby čeští občané dopláceli na systém, kde se miliardy z mezinárodní pomoci ztrácejí v kapsách „kamarádů ze showbyznysu“.
Zdroj: Libor Novák