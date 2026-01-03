Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo

Při tragédii během silvestrovských oslav v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana se zranil i jeden český občan. Potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Bližší informace o stavu pacienta nejsou známé. Smrtící požár nepřežily desítky lidí.
Česká diplomacie je kvůli záležitosti v kontaktu se švýcarskou policií. "Podle jejich informací je mezi zraněnými jeden český občan," řekla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová webu novinky.cz. Černínský palác je podle jejích slov připraven poskytnou konzulární asistenci. Další podrobnosti už poskytnout odmítla.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již v pátek uvedl, že Česko reagovalo na švýcarskou žádost o pomoc s léčbou popálených pacientů. Švýcaři podle jeho vyjádření zvažují možnost transportu některých pacientů do popáleninového centra vinohradské nemocnice.
K požáru v baru Constellation došlo kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na místě události zasahovalo deset helikoptér, 40 sanitních vozů a přibližně 150 záchranářů. Tragédii nepřežilo 40 lidí. Dalších 119 osob utrpělo zranění, mnozí z nich jsou nadále v kritickém stavu a bojují o život. Kromě Švýcarů jde o francouzské, italské či srbské občany.
Podle dosavadních závěrů vyšetřování zatím všechno nasvědčuje tomu, že požár spustily prskavky na lahvích šampaňského, které se příliš přiblížily stropu. Prokurátorka Beatrice Pilloudová v pátek řekla, že šetření se dále zaměří na použité materiály, požární opatření baru, jeho kapacitu a počet jeho návštěvníků během osudové noci.
Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování.
Budoucnost lidské přítomnosti na oběžné dráze se začíná rýsovat v dílnách soukromých společností. S blížícím se koncem životnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) soupeří o její nástupnictví několik ambiciózních projektů. Mezi hlavní favority patří stanice Starlab a Axiom, které sází na odlišné strategie, jak udržet lidstvo ve vesmíru i po roce 2030.
Zdroj: Libor Novák