Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. ledna 2026 16:38

Ministerstvo zahraničí
Ministerstvo zahraničí Foto: Adam Mráček / INCORP images

Při tragédii během silvestrovských oslav v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana se zranil i jeden český občan. Potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Bližší informace o stavu pacienta nejsou známé. Smrtící požár nepřežily desítky lidí. 

Česká diplomacie je kvůli záležitosti v kontaktu se švýcarskou policií. "Podle jejich informací je mezi zraněnými jeden český občan," řekla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová webu novinky.cz. Černínský palác je podle jejích slov připraven poskytnou konzulární asistenci. Další podrobnosti už poskytnout odmítla. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již v pátek uvedl, že Česko reagovalo na švýcarskou žádost o pomoc s léčbou popálených pacientů. Švýcaři podle jeho vyjádření zvažují možnost transportu některých pacientů do popáleninového centra vinohradské nemocnice.  

K požáru v baru Constellation došlo kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na místě události zasahovalo deset helikoptér, 40 sanitních vozů a přibližně 150 záchranářů. Tragédii nepřežilo 40 lidí. Dalších 119 osob utrpělo zranění, mnozí z nich jsou nadále v kritickém stavu a bojují o život. Kromě Švýcarů jde o francouzské, italské či srbské občany. 

Podle dosavadních závěrů vyšetřování zatím všechno nasvědčuje tomu, že požár spustily prskavky na lahvích šampaňského, které se příliš přiblížily stropu. Prokurátorka Beatrice Pilloudová v pátek řekla, že šetření se dále zaměří na použité materiály, požární opatření baru, jeho kapacitu a počet jeho návštěvníků během osudové noci. 

Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování. 

včera

Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí

Související

Více souvisejících

Požáry Švýcarsko ministerstvo zahraničí Adam Vojtěch (ANO)

Aktuálně se děje

před 38 minutami

před 1 hodinou

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

před 1 hodinou

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jindřich Trpišovský

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Aktualizováno před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

Tesla, Photo by Bram Van Oost

Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů

Americká automobilka Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Na trůnu ji vystřídal čínský konkurent BYD, který v uplynulém roce zaznamenal strmý vzestup. Pro firmu Elona Muska byl rok 2025 velmi náročný, provázený nejen rostoucí konkurencí z Asie, ale i kontroverzemi kolem politických aktivit jejího šéfa, což se projevilo na poklesu prodejů druhým rokem v řadě.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy

Mírová dohoda, která by mohla ukončit ruskou agresi, je hotová z 90 procent. Toto zásadní prohlášení zaznělo z úst ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jeho novoročním projevu k národu. Přestože se zdá, že konec bojů je na dosah, Zelenskyj varoval, že zbývajících 10 procent obsahuje ty nejtěžší otázky, které rozhodnou o osudu Ukrajiny i celé Evropy.

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes učinil zásadní krok v reorganizaci svého nejbližšího okolí. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval generálporučíka Kyryla Budanova, dosavadního šéfa vojenské rozvědky (HUR). Tento krok přichází v kritické době, kdy se Ukrajina snaží stabilizovat domácí politickou scénu po korupčním skandálu a zároveň čelí zvýšenému tlaku na diplomatické řešení konfliktu.

včera

ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici

Budoucnost lidské přítomnosti na oběžné dráze se začíná rýsovat v dílnách soukromých společností. S blížícím se koncem životnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) soupeří o její nástupnictví několik ambiciózních projektů. Mezi hlavní favority patří stanice Starlab a Axiom, které sází na odlišné strategie, jak udržet lidstvo ve vesmíru i po roce 2030.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy