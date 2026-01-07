"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila radikálně upravená výživová doporučení pro Američany. Nové pokyny, které v Bílém domě prezentovali ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a ministryně zemědělství Brooke Rollinsová, kladou důraz na konzumaci celistvých, minimálně průmyslově zpracovaných potravin. Hlavním heslem nové kampaně, která je součástí agendy „Make America Healthy Again“ (MAHA), se stalo prosté doporučení: „Jezte skutečné jídlo.“
Robert F. Kennedy Jr. při představení dokumentu doslova prohlásil, že vláda tímto krokem „vyhlašuje válku přidanému cukru“. Podle něj vysoce zpracované potraviny plné aditiv, cukru a nadbytečné soli zásadně poškozují zdraví národa a lidé by se jim měli zcela vyhýbat. Nová pravidla prioritizují příjem kvalitních bílkovin a zdravých tuků na úkor rafinovaných sacharidů, což představuje výrazný odklon od dřívějších doporučení.
Zásadní změnou prošla také vizuální podoba doporučení. Úřady představily novou podobu potravinové pyramidy, která je nyní převrácená. Na jejím nejširším vrcholu se nově nachází maso a zelenina, což symbolizuje jejich klíčovou roli v jídelníčku. Tradiční pojetí, které po desetiletí stavělo do základu stravy obiloviny a pečivo, tak bylo definitivně opuštěno ve prospěch proteinů a plodů země.
Kennedyho vliv se odrazil také v přístupu k tukům. Nová příručka sice doporučuje prioritně olivový olej, ale mezi schválené možnosti nově řadí i máslo nebo hovězí lůj. To odpovídá ministrovu dlouhodobému tažení proti průmyslově vyráběným rostlinným olejům ze semen. Celý dokument je navíc výrazně stručnější než dřívější stostránkové verze; hlavní zásady jsou shrnuty na několika málo stranách, aby byly pro veřejnost srozumitelné.
Představitelé administrativy věří, že dodržování těchto rad pomůže zastavit nebo zpomalit šíření chronických onemocnění, což je ústřední téma hnutí MAHA. Podle Brooke Rollinsové je cílem zjednodušit Američanům cestu ke zdravému životnímu stylu a zbavit trh potravin, které jsou sice levné a snadno dostupné, ale pro lidský organismus z dlouhodobého hlediska devastující.
Válečné úsilí na Ukrajině se dostává do bodu zlomu. Zatímco v Paříži probíhá klíčový summit takzvané „Koalice ochotných“, na veřejnost unikl návrh deklarace, který poprvé jasně definuje, jak by mohly vypadat bezpečnostní záruky pro Kyjev po případném příměří. Dokument, na jehož přípravě se podílely USA i evropští spojenci, počítá s vytvořením rozsáhlých mnohonárodních sil, které by dohlížely na klid zbraní a pomohly s totální obnovou ukrajinské armády.
Zdroj: Libor Novák