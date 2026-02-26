Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA

Lucie Podzimková

26. února 2026 9:07

Marco Rubio
Marco Rubio Foto: The White House

Kubánská pohraniční stráž zastřelila čtyři lidi na motorovém člunu registrovaném ve Spojených státech amerických. Podle Havany se jednalo o kubánské občany žijící v USA. O události informovala BBC. Případ po vlastní ose vyšetřují i Američané. 

Kubánské ministerstvo vnitra uvedlo, že posádka motorového člunu spustila palbu na plavidlo pohraniční stráže, které se ke člunu přiblížilo u ostrova nedaleko severního pobřeží Kuby. Čtyři lidé ze člunu zemřeli, dalších šest osob utrpělo zranění. Zraněn byl i jeden z kubánských pohraničníků. 

Havana tvrdí, že deset pasažérů, z nichž někteří mají kriminální minulost, bylo ozbrojených a plánovalo infiltraci a teroristickou činnost na Kubě. Americký ministr zahraničí Marco Rubio sdělil, že "velmi neobvyklý" incident vyšetřují i Spojené státy. 

Kuba identifikovala šest přeživších z člunu, kteří byli zadrženi. Na plavidle se podle kubánských úřadů našly ruční zbraně, útočné pušky či improvizovaná výbušná zařízení. Člun s registrační značkou FL7726SH byl registrován na Floridě. 

Rubio sdělil, že incident má objasnit vyšetřování. "Zjistíme, co se přesně stalo, kdo se účastnil, a uděláme závěry na základě toho, co zjistíme," řekl novinářům. Zdůraznil, že Američané se rozhodně nebudou spoléhat na informace od kubánské vlády. "Přestřelky na otevřeném moři jsou velmi neobvyklé. Není to něco, co by se dělo každý den," dodal šéf americké diplomacie.

Incident se stal v době, kdy opět roste napětí mezi Spojenými státy americkými a Kubou, která čelí vážné krizi kvůli americké námořní blokádě Venezuely. Rubio ostatně komentoval událost z karibského Svatého Kryštofa a Nevise, kde se setkal s regionálními lídry, aby s nimi řešil i situaci kolem Kuby. 

včera

Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru

