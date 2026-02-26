Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA

Kubánská pohraniční stráž zastřelila čtyři lidi na motorovém člunu registrovaném ve Spojených státech amerických. Podle Havany se jednalo o kubánské občany žijící v USA. O události informovala BBC. Případ po vlastní ose vyšetřují i Američané.
Kubánské ministerstvo vnitra uvedlo, že posádka motorového člunu spustila palbu na plavidlo pohraniční stráže, které se ke člunu přiblížilo u ostrova nedaleko severního pobřeží Kuby. Čtyři lidé ze člunu zemřeli, dalších šest osob utrpělo zranění. Zraněn byl i jeden z kubánských pohraničníků.
Havana tvrdí, že deset pasažérů, z nichž někteří mají kriminální minulost, bylo ozbrojených a plánovalo infiltraci a teroristickou činnost na Kubě. Americký ministr zahraničí Marco Rubio sdělil, že "velmi neobvyklý" incident vyšetřují i Spojené státy.
Kuba identifikovala šest přeživších z člunu, kteří byli zadrženi. Na plavidle se podle kubánských úřadů našly ruční zbraně, útočné pušky či improvizovaná výbušná zařízení. Člun s registrační značkou FL7726SH byl registrován na Floridě.
Rubio sdělil, že incident má objasnit vyšetřování. "Zjistíme, co se přesně stalo, kdo se účastnil, a uděláme závěry na základě toho, co zjistíme," řekl novinářům. Zdůraznil, že Američané se rozhodně nebudou spoléhat na informace od kubánské vlády. "Přestřelky na otevřeném moři jsou velmi neobvyklé. Není to něco, co by se dělo každý den," dodal šéf americké diplomacie.
Incident se stal v době, kdy opět roste napětí mezi Spojenými státy americkými a Kubou, která čelí vážné krizi kvůli americké námořní blokádě Venezuely. Rubio ostatně komentoval událost z karibského Svatého Kryštofa a Nevise, kde se setkal s regionálními lídry, aby s nimi řešil i situaci kolem Kuby.
Související
Žádné jídlo, žádná ropa. Trumpova blokáda odřízla Kubu od světa
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
Kuba , lodě, jachty, plavidla , USA (Spojené státy americké) , Marco Rubio
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
před 57 minutami
Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA
před 1 hodinou
Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic
před 3 hodinami
Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není
včera
Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu
včera
Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu
včera
Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku
včera
Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici
včera
Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka
včera
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
včera
Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život
včera
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
včera
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
včera
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
včera
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
včera
Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu
včera
Tragédie v řadách policie. Potápěč se nevynořil při výcviku na Vysočině
včera
Norský expremiér se pokusil vzít si život. Uškodily mu Epstein Files
včera
Policejní manévry v Havířově. Muž, který střelbou zranil policistu, je po smrti
včera
Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se poprvé vyjádřil k pondělní dopravní nehodě, kterou měl v Praze po cestě na ministerstvo. Politik odhalil, že nemocniční vyšetření neodhalilo žádný závažný problém. Klempíř tak od úterý opět pracuje.
Zdroj: Jan Hrabě