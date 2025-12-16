Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině

Ruské vedení se v úterý chladně vyjádřilo k návrhu na vánoční klid zbraní, který podpořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova závisí jakékoli dočasné zastavení bojů na tom, zda se podaří dosáhnout širší a trvalé mírové dohody, o kterou usiluje administrativa budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Prezident Zelenskyj v pondělí uvedl, že Kyjev podporuje myšlenku vánočního příměří, které by se týkalo zejména zastavení úderů na energetickou infrastrukturu. Kreml však tento návrh vnímá skepticky. Peskov zdůraznil, že klíčovou otázkou nyní je, zda se podaří dosáhnout dohody v rámci jednání, která zprostředkovávají Trumpovi vyslanci.
„Otázka nyní zní, zda dosáhneme dohody, jak říká prezident Trump, nebo ne,“ uvedl Peskov. Moskva se podle něj nehodlá účastnit příměří, které by považovala za „krátkodobé a neživotaschopné řešení“.
Hlavním argumentem Moskvy proti dočasnému klidu zbraní je obava, že by jej Ukrajina využila k posílení svých pozic. Peskov novinářům zopakoval, že Rusko nechce „pauzu, která by Ukrajině poskytla prostor k nadechnutí a přípravě na pokračování války“.
„Chceme zastavit tuto válku, dosáhnout našich cílů, zajistit naše zájmy a garantovat mír v Evropě pro budoucnost. To je to, co chceme,“ prohlásil mluvčí Kremlu.
Peskov zároveň potvrdil, že Rusko zatím oficiálně nevidělo konkrétní dokumenty týkající se bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, o kterých v pondělí v Berlíně jednali evropští lídři s americkou delegací a Volodymyrem Zelenským. Podle mluvčího je ruský prezident Vladimir Putin otevřený „serióznímu míru a seriózním rozhodnutím“, ale odmítá jakékoli „triky zaměřené na získávání času“.
Diplomatická aktivita se nyní přesouvá k dalšímu kolu rozhovorů, které by se mohly uskutečnit o nadcházejícím víkendu ve Spojených státech. Zatímco Trumpova administrativa hovoří o „největší šanci na dohodu v historii“, z vyjádření Kremlu vyplývá, že cesta k vánočnímu klidu zbraní vede pouze přes splnění ruských strategických požadavků.
