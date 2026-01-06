Zásadní posun v jednání o míru: USA jsou údajně podpoří evropské obranné síly pro Ukrajinu

Válečné úsilí na Ukrajině se dostává do bodu zlomu. Zatímco v Paříži probíhá klíčový summit takzvané „Koalice ochotných“, na veřejnost unikl návrh deklarace, který poprvé jasně definuje, jak by mohly vypadat bezpečnostní záruky pro Kyjev po případném příměří. Dokument, na jehož přípravě se podílely USA i evropští spojenci, počítá s vytvořením rozsáhlých mnohonárodních sil, které by dohlížely na klid zbraní a pomohly s totální obnovou ukrajinské armády.
Podle uniklého textu by Spojené státy převzaly vedoucí roli v mechanismu pro monitorování a ověřování příměří. To je zásadní posun, neboť dosud Washington přímé zapojení svých sil na zemi odmítal.
Mnohonárodní jednotky, které mají operovat ve vzduchu, na moři i na zemi, by však byly pod evropským velením. USA by těmto silám poskytovaly kritickou podporu v podobě zpravodajských informací a logistiky, a co je nejdůležitější, Washington by se zavázal k ochraně těchto jednotek v případě nového ruského útoku.
Spojenci jsou připraveni přijmout politicky i právně závazné závazky, které by se aktivovaly okamžitě při další ruské agresi. Ty mohou zahrnovat nasazení vojenských kapacit i zavedení drtivých sankcí. Hlavním úkolem zahraničních sil by byla pomoc s „regenerací“ ukrajinských ozbrojených sil, aby byly schopny budoucímu útoku čelit samy.
Plán zahrnuje americký dohled nad příměřím, přímou podporu rozpočtu na obranu, přístup k západním vojenským skladům pro rychlé posílení a výstavbu nových obranných opevnění.
Prezident Volodymyr Zelenskyj, který do Paříže dorazil v doprovodu šéfa prezidentské kanceláře Kyryla Budanova, jednal o podrobnostech s Emmanuelem Macronem. Ukrajinský lídr zdůraznil, že diplomatická jednání musí jít ruku v ruce s reálnou pomocí na bojišti. „Rusko své údery nezastavuje a my právě teď potřebujeme posílit protivzdušnou obranu, abychom ochránili naše lidi a kritickou infrastrukturu,“ napsal Zelenskyj po schůzce.
Situace je však napjatá. Kreml se již nechal slyšet, že jakoukoli přítomnost jednotek NATO na ukrajinské půdě považuje za nepřípustnou provokaci. Navíc Trumpova administrativa, reprezentovaná v Paříži Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem, stále tlačí na revizi mírového plánu, který by mohl obsahovat i bolestivé územní ústupky ze strany Kyjeva. Evropští lídři se proto snaží v Paříži sjednotit postoj tak, aby budoucí příměří nebylo pro Ukrajinu kapitulací, ale skutečným základem pro trvalý mír.
Zda se podaří najít shodu na nasazení 15 až 30 tisíc vojáků, o kterých se v kuloárech hovoří, zůstává otázkou nejbližších hodin. Jisté je, že bez fyzické přítomnosti mezinárodních sil na Ukrajině považuje Kyjev jakékoli papírové záruky za bezvýznamné.
Zdroj: Jan Hrabě