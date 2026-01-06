Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva

Mezi pražským Černínským palácem a Kyjevem došlo k důležitému diplomatickému posunu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v úterý telefonoval se svým novým českým protějškem Petrem Macinkou. Hlavním cílem rozhovoru bylo uklidnit napětí, které v posledních dnech vyvolaly ostré výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a následná diplomatická přestřelka ohledně role ukrajinského velvyslance v Praze.
Oba ministři se shodli, že je čas „otočit list“ a nechat nedávné kontroverzní výměny názorů minulosti. Sybiha i Macinka zdůraznili, že strategické partnerství mezi oběma zeměmi musí být založeno na vzájemném respektu. Ukrajinská strana ocenila pokračující českou podporu, a to jak vojenskou a politickou, tak i humanitární.
Sybiha dále informoval Macinku o aktuálním stavu na bojišti a pokračujících brutálních útocích Ruska na ukrajinskou energetickou síť. Oba státníci se shodli, že neexistuje žádná alternativa k tomu, aby bylo Rusko donuceno agresi co nejdříve ukončit.
Součástí telefonátu bylo také Sybihovo pozvání Macinky k návštěvě Kyjeva. Ministr zahraničí toto pozvání přijal a potvrdil, že cestu na Ukrajinu plánuje uskutečnit v nejbližší možné době. Tato návštěva by měla definitivně stvrdit kontinuitu české zahraniční politiky vůči Kyjevu i pod novým vládním kabinetem.
Současná koalice je však ve svém postoji k Ukrajině nejednotná. Představitelé koaličního hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou ostře vystupují proti financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.
I Okamurův novoroční projev vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.
Související
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva
před 45 minutami
Trump udělal ze světa méně předvídatelné a nebezpečné místo. Cesta k míru nevede přes bombardování
před 1 hodinou
Hladový Trump po Venezuele pokukuje po Grónsku. Evropští lídři vzkázali Washingtonu, ať si nechá zajít chuť
před 2 hodinami
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
před 3 hodinami
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
před 3 hodinami
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
před 4 hodinami
Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací
před 5 hodinami
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
před 5 hodinami
Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost
před 6 hodinami
Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange
před 7 hodinami
Netopí se, neteče voda. Tisíce domácností v Praze jsou kvůli havárii bez tepla
před 8 hodinami
Kuba čelí kvůli zadržení Madura jednomu z nejobtížnějších období moderní historie
před 9 hodinami
Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé
před 10 hodinami
Předpověď počasí do konce ledna. Meteorologové očekávají oteplování
včera
Smutná zpráva v úvodu roku. Zemřel kněz Miloslav Fiala
včera
Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato
včera
Útočník z obchodního centra v Hradci Králové míří do vazby
včera
Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem
včera
Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko
včera
Policie vyšetřuje vraždu na Strakonicku. Část těla hledali potápěči v řece
Policie od uplynulého víkendu vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Úspěšné bylo pátrání po chybějící části těla oběti. Kriminalisté se zatím nezmínili o podezřelém, avšak uvedli, že nikomu nehrozí další nebezpečí.
Zdroj: Jan Hrabě