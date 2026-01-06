Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva

Libor Novák

6. ledna 2026 17:11

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Mezi pražským Černínským palácem a Kyjevem došlo k důležitému diplomatickému posunu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v úterý telefonoval se svým novým českým protějškem Petrem Macinkou. Hlavním cílem rozhovoru bylo uklidnit napětí, které v posledních dnech vyvolaly ostré výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a následná diplomatická přestřelka ohledně role ukrajinského velvyslance v Praze.

Oba ministři se shodli, že je čas „otočit list“ a nechat nedávné kontroverzní výměny názorů minulosti. Sybiha i Macinka zdůraznili, že strategické partnerství mezi oběma zeměmi musí být založeno na vzájemném respektu. Ukrajinská strana ocenila pokračující českou podporu, a to jak vojenskou a politickou, tak i humanitární.

Sybiha dále informoval Macinku o aktuálním stavu na bojišti a pokračujících brutálních útocích Ruska na ukrajinskou energetickou síť. Oba státníci se shodli, že neexistuje žádná alternativa k tomu, aby bylo Rusko donuceno agresi co nejdříve ukončit.

Součástí telefonátu bylo také Sybihovo pozvání Macinky k návštěvě Kyjeva. Ministr zahraničí toto pozvání přijal a potvrdil, že cestu na Ukrajinu plánuje uskutečnit v nejbližší možné době. Tato návštěva by měla definitivně stvrdit kontinuitu české zahraniční politiky vůči Kyjevu i pod novým vládním kabinetem.

Současná koalice je však ve svém postoji k Ukrajině nejednotná. Představitelé koaličního hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou ostře vystupují proti financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. 

I Okamurův novoroční projev vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.

