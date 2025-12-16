Politico: Unijní summit v ohrožení. Belgie odmítá půjčku Ukrajině z ruských peněz, Česko ji podpořilo

Libor Novák

16. prosince 2025 12:59

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)
Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Evropská unie se ocitla v patové situaci jen dva dny před klíčovým summitem lídrů v Bruselu. Belgická vláda v pondělí večer odmítla poslední balík ústupků ze strany Evropské komise, který měl odblokovat obří půjčku pro Ukrajinu ve výši 210 miliard eur (přes 5 bilionů korun). Půjčka má být kryta zmrazenými aktivy ruské centrální banky, z nichž drtivá většina leží v bruselském depozitáři Euroclear.

Premiér Bart De Wever a jeho kabinet se obávají, že pokud si Unie na ruské peníze sáhne, ponese právě Belgie největší finanční a právní riziko. Moskva již dříve pohrozila „bolestivou odvetou“ a podala na Euroclear desítky žalob.

Belgie požaduje absolutní záruky, že v případě, že by Rusko peníze vysoudilo zpět, nebude břemeno splácení ležet na belgických daňových poplatnících, ale rozdělí se mezi všech 27 států EU.

Evropská komise se pokusila Belgii uchlácholit novými ústupky. Nabízela například finanční polštář, tedy právní ujištění, že Belgie může v případě žalob odčerpat prostředky až do výše celých 210 miliard eur. Ve hře byla i podmínka, že Ukrajina nedostane ani euro, dokud členské státy neposkytnou finanční záruky pokrývající alespoň 50 % výplaty.

Řešil se také konec smluv s Ruskem, tedy pokyn všem zemím EU, aby ukončily bilaterální investiční smlouvy s Ruskem, aby Belgie nezůstala v právním boji osamocena. Ani to však Bruselu nestačilo. „Dohoda do summitu nebude,“ cituje server Politico jednoho z unijních diplomatů.

Belgie ve svém odporu nezůstává sama. K jejím požadavkům na hledání alternativních zdrojů financování – jako je například vydání společného unijního dluhu – se přidaly také Itálie, Malta, Bulharsko a podle webu Politico překvapivě i Česko.

Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že Česká republika nebude za půjčku ručit a že Evropská komise musí najít jiné způsoby, jak Ukrajinu podpořit. Tato pozice staví Prahu do opozice vůči Německu, které naopak prosazuje využití ruských peněz jako jedinou schůdnou cestu.

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí důrazně varoval, že neschopnost dohodnout se na využití ruských aktiv by „vážně poškodila akceschopnost EU na dlouhá léta“. Podle něj by Unie vyslala světu signál, že není schopna táhnout za jeden provaz v kritickém historickém okamžiku.

Pro zastánce půjčky, jako je Berlín nebo Paříž, je společný dluh (Eurobondy) neprůchodný, protože by vyžadoval jednomyslnost. Tu by mohl snadno zablokovat maďarský premiér Viktor Orbán, který se dlouhodobě staví proti vojenské i finanční pomoci Kyjevu.

Jednání o ruských aktivech probíhají na pozadí intenzivních mírových rozhovorů v Berlíně, kde se západní lídři snaží sladit postoj k novému mírovému plánu Donalda Trumpa. Pokud se však unijní špičky ve čtvrtek v Bruselu nedohodnou na financování, hrozí Ukrajině, která podle odhadů může vyčerpat své finanční rezervy už v dubnu příštího roku, hluboká rozpočtová krize.

před 2 hodinami

Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera. 

Ruské vedení se v úterý chladně vyjádřilo k návrhu na vánoční klid zbraní, který podpořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova závisí jakékoli dočasné zastavení bojů na tom, zda se podaří dosáhnout širší a trvalé mírové dohody, o kterou usiluje administrativa budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

