USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí

Libor Novák

15. prosince 2025 21:45

Steve Witkoff a Donald Trump
Steve Witkoff a Donald Trump

Američtí představitelé, kteří se účastnili víkendových jednání s evropskými a ukrajinskými lídry v Berlíně, tvrdí, že mírové rozhovory s Ruskem jsou „velmi pozitivní“. Podle nich je vyřešeno již 90 % sporných bodů a Rusko by dokonce bylo ochotno akceptovat vstup Ukrajiny do Evropské unie. Navzdory tomuto optimismu však stále přetrvává zásadní neshoda ohledně budoucího uspořádání ukrajinského území.

Zástupci Spojených států očekávají, že se o dohodě, která byla v posledních týdnech upravena po jednáních v Ženevě a na Floridě, rozhodne již brzy. K večerní schůzce prezidenta Zelenského s evropskými lídry se měl telefonicky připojit i americký prezident Donald Trump.

Americká delegace tvrdí, že se podařilo vypracovat „velmi silné záruky“ pro bezpečnost Ukrajiny, které by se podobaly Článku 5 Smlouvy NATO o kolektivní obraně. Detaily těchto záruk zatím nebyly zveřejněny, ale měly by obsahovat dostatečné pojistky, aby se válka v budoucnu neopakovala, i když Američané vyloučili vyslání vojáků na ukrajinské území.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po dvou dnech rozhovorů v Berlíně uvedl, že jednání s americkou stranou sice „nebyla snadná“, ale byla produktivní. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina nehodlá přistoupit na žádné územní ústupky, přičemž původní americký plán údajně takové kroky naznačoval.

Nadále zůstává klíčovou neshodou konečné vymezení územních linií a otázka suverenity. Jeden z amerických úředníků přiznal, že sice „hodně brainstormovali“ o tom, jak by mohla být okupovaná ukrajinská území proměněna v „ekonomickou zónu volného obchodu“, nicméně v této diskusi je stále dlouhá cesta.

Připustil, že vyřešení této otázky bude nakonec na Ruské federaci a Ukrajině. K dalším zásadním nevyřešeným bodům patří budoucí fungování Záporožské jaderné elektrárny a sankce.

Zelenskyj během projevu na Německo-ukrajinském obchodním fóru také upozornil, že Rusko používá své neustávající útoky jako nátlakový prostředek při vyjednávání, přičemž žádná ukrajinská elektrárna nebyla ušetřena útoku.

Američtí úředníci uvedli, že se vrací do Spojených států k další práci v pracovních skupinách, ale jsou připraveni odcestovat do Ruska nebo na Ukrajinu, pokud bude dohoda blízko konečnému podpisu.

Navzdory 90 % vyřešených problémů se však zdá, že k uzavření komplexní mírové dohody, zejména kvůli územním rozdílům, je stále daleko.

Evropští lídři, kteří se zúčastnili rozhovorů v Berlíně přesto uvítali „významný pokrok“ v úsilí Trumpa o zajištění spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Shodli se na tom, že budou spolupracovat s Trumpem a ukrajinským prezidentem Zelenským na dosažení míru, který zachová suverenitu Ukrajiny a evropskou bezpečnost.

V prohlášení se zdůraznili, že je klíčové zajistit robustní bezpečnostní záruky a podporu pro ekonomickou obnovu Ukrajiny. Byly představeny i konkrétní kroky pro zajištění budoucí bezpečnosti země.

Lídři navrhují trvalou a významnou podporu pro vybudování ukrajinské armády v mírovém stavu, která by měla dosahovat až 800 000 vojáků. Cílem je odradit budoucí konflikty a zajistit obranu území.

Vytvoření mezinárodních sil pod evropským vedením by pomáhalo s regenerací ukrajinských jednotek, zajištěním vzdušného prostoru a bezpečnosti na mořích. Tyto síly by operovaly uvnitř Ukrajiny, daleko od případné frontové linie.

Navrhuje se vytvoření monitorovacího a ověřovacího mechanismu příměří pod vedením USA s mezinárodní účastí. Mechanismus by měl sloužit jako včasné varování před jakýmkoli budoucím útokem a umožňovat rychle přiřadit odpovědnost za porušení dohody, což by usnadnilo deeskalaci.

Pro Ukrajinu je zásadní požadavek na právně závazný závazek přijmout opatření k obnovení míru a bezpečnosti v případě budoucího ozbrojeného útoku. To by zahrnovalo použití ozbrojených sil, zpravodajských, logistických, ekonomických a diplomatických akcí. Předpokládá se, že toto je ta část, kterou prezident Zelenskyj označoval jako záruky „podobné Článku 5“ Severoatlantické smlouvy.

Dokument obsahuje zásadní výhradu, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Lídři zopakovali, že jakákoli rozhodnutí o územních změnách musí přijmout pouze ukrajinský lid, a to teprve poté, co budou zavedeny robustní bezpečnostní záruky.

Lídři se shodli na tom, že některé otázky bude nutné vyřešit až v závěrečné fázi vyjednávání. Prohlášení jasně uvádí, že jako u každé dohody platí, že „nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše“. Vyzvali všechny strany k intenzivní práci na řešení, které by zajistilo trvalé ukončení bojů.

Na závěr evropští lídři vyzvali Rusko, aby „prokázalo ochotu pracovat na trvalém míru“, a dohodli se na dalším zvyšování tlaku na Moskvu s cílem přivést ji k jednání co nejdříve.

před 2 hodinami

Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Volodymyr Zelenskyj v Praze Analýza

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera. 

před 52 minutami

Steve Witkoff a Donald Trump

před 2 hodinami

Blaise Metreweli

Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.

před 2 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá

Prezident Petr Pavel jmenoval třetí vládu Andreje Babiše, která se od počátku opírá o velká slova a omezený respekt k realitě. Ambice učinit z České republiky „nejlepší místo pro život“ kontrastuje s personálním složením kabinetu, jenž je produktem koaličního handlu. Vedle několika relativně kompetentních jmen stojí posílení partnerů s problematickým profilem, kteří obsadili strategické resorty. Výsledkem je kabinet, jenž vzbuzuje spíše pochybnosti než důvěru – a oprávněně.

před 3 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí po jednáních v Berlíně ocenil novou dynamiku v mírových rozhovorech o Ukrajině. Merz uvedl, že díky "produktivním diskusím" a "velkému diplomatickému impulsu" existuje "šance na skutečný mírový proces pro Ukrajinu", i když jsou rozhovory stále v počáteční fázi. Dodal, že je poprvé od vypuknutí války možné, že by bylo dosaženo příměří.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.

před 6 hodinami

Chris Minns a Ahmed al Ahmed

Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump

Otec hrdiny z pláže Bondi, Mohameda Fateha al Ahmeda, sdělil stanici BBC News Arabic, že čin jeho syna Ahmeda al Ahmeda, který při útoku v Sydney odzbrojil střelce, pramenil z "čistého lidského svědomí". Ahmed se díky tomuto odvážnému kroku stal v očích veřejnosti hrdinou. Jeho statečnost ocenili mimo jiné i americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Alena Schillerová

Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.

Aktualizováno před 9 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

před 9 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička

Bezprostředně po ranním jmenování prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se ministři nového kabinetu Andreje Babiše odebrali do Strakovy akademie, kde se konalo první, spíše technické, zasedání vlády. Premiér Babiš následně zahájil proces uvádění členů kabinetu do jejich ministerských funkcí, který potrvá až do večerních hodin.

před 10 hodinami

Aktualizováno před 10 hodinami

před 11 hodinami

Aktualizováno před 11 hodinami

Nová Babišova vláda poprvé zasedala. (15.12.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

před 11 hodinami

před 13 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi

Začíná třetí prosincový týden, který přinese podobné počasí jako ten uplynulý. Podle meteorologů má pokračovat teplotní inverze. Nad Česko bude i nadále proudit teplý vzduch. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Zdroj: Jan Hrabě

