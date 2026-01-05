Počasí: Do Česka míří silné noční mrazy, příliš se neoteplí ani během dne

Česko čeká týden plný mrazivých extrémů, který vyvrcholí nebezpečným oteplením s rizikem ledovky. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz ovlivní počasí v prvních dnech příliv velmi studeného vzduchu, který srazí ranní teploty hluboko pod bod mrazu.
Pondělí odstartuje sérii ledových dnů jasnou nebo polojasnou oblohou, ale ráno se musíme připravit na silný mráz s teplotami klesajícími pod -12 °C. Přes den se rtuť teploměru udrží mezi -6 a -1 °C a rozptylové podmínky budou bohužel nepříznivé.
Úterý a středa budou mít velmi podobný charakter. V obou dnech se počítá s jasným nebo polojasným nebem, které se v jihovýchodní části území může přechodně zatáhnout. Noční teploty se propadnou do rozmezí -10 až -15 °C, v místech s menší oblačností mohou být i nižší. Pokud se obloha zatáhne, minima se udrží kolem osmi stupňů pod nulou. Přes den zůstane mrazivo s maximy mezi -7 a -2 °C a ojediněle se může objevit i slabé sněžení s popraškem do dvou centimetrů.
Ve čtvrtek začne docházet k postupnému přibývání oblačnosti od západu. Zatímco ráno bude ještě extrémně mrazivé s teplotami až -16 °C, odpoledne se už začne projevovat blížící se změna. Zejména v Čechách se očekávají sněhové přeháňky, které mohou přinést až pět centimetrů nového sněhu. Denní maxima se sice stále udrží pod nulou, ale pocitově začne mráz mírně polevovat a vítr se změní na mírný jihozápadní.
Pátek přinese nejrizikovější situaci celého týdne. Teploty se začnou výrazně lišit mezi Čechami a Moravou. Zatímco na západě země rtuť vystoupá na 0 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku bude nadále mrazivo až do -4 °C. Tento teplotní skok přinese v polohách pod 1000 metrů déšť nebo srážky smíšené, které budou na podchlazeném povrchu namrzat. Meteorologové varují před tvorbou nebezpečné ledovky, na horách pak může napadnout kolem 15 cm sněhu.
Výhled na víkend naznačuje, že oteplování bude pokračovat, ale doprovodí ho sychravé počasí. Obloha zůstane zatažená s občasným sněžením nebo deštěm, který může být v nižších polohách i nadále mrznoucí. Noční teploty se už budou pohybovat kolem bodu mrazu, na Moravě a ve Slezsku však může být stále chladněji. Denní teploty v Čechách dosáhnou až 5 °C, na východě republiky se však budou držet spíše v blízkosti nuly.
